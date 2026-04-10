شركات الشحن تلجأ لمسارات غير مألوفة وسط ارتفاع التكلفة واختناقات النقل البحري

تبحث بعض شركات ‌الشحن، الواقعة بين مطرقة ارتفاع أسعار وقود الطائرات وسندان التكدس في ممرات مائية حيوية بالشرق الأوسط، عن طرق نقل بديلة في أماكن غير متوقعة، في وقت يُستبعد فيه أن يقدم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات ​المتحدة انفراجة سريعة.

أحد وكلاء الشحن الأمريكيين ذكر أن العملاء الذين كانوا ينقلون في السابق أجهزة إلكترونية وغيرها من السلع الاستهلاكية من آسيا إلى أوروبا عبر مراكز النقل في الشرق الأوسط، يذهبون بعيدا حاليا لنقل بضائعهم بالسفن والطائرات عبر لوس أنجلوس للحصول على أسعار أرخص، بحسب "رويترز".

الرئيس التنفيذي لشركة فلكسبورت، رايان بيترسن قال: "هذا المسار أسرع بكثير من النقل البحري عبر (طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا)، وأرخص بكثير جدا من النقل الجوي المباشر".

وزادت تكلفة الشحن الجوي بشكل كبير نتيجة الطلب القوي وارتفاع أسعار وقود الطائرات مع استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

ووفقا لشركة ورلد إيه.سي.دي ‌ماركت داتا، تقلصت ‌سعة الشحن الجوي إلى الشرق الأوسط بأكثر من 50% ​على ‌أساس ⁠سنوي ​خلال الأسبوعين الماضيين.

شركة فلكسبورت ذكرت أن أسعار الشحن الجوي في العقود طويلة الأجل من فيتنام إلى أوروبا زادت في الوقت نفسه إلى المثلين تقريبا لتصل إلى 6.27 دولار للكيلوجرام مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

لكن في المقابل، ارتفعت أسعار الشحن الجوي من لوس أنجلوس إلى باريس 8% فقط وقامت شركات الطيران بتسيير المزيد من رحلات الركاب بسبب ارتفاع الطلب، ما يتيح مساحة أكبر للشحن الجوي.

وقال نويل هاسيجابا الرئيس التنفيذي لميناء لونج بيتش الذي يعد جزءا من مجمع الموانئ البحرية الأمريكية الأكثر ⁠ازدحاما في لوس أنجلوس: "ربما نشهد ارتفاعا إذا استمرت الاضطرابات التجارية في الشرق الأوسط".

انخفاض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي

العضو ‌المنتدب لشركة إيفيان للاستشارات ماركو بلومن قال إن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي حول ​العالم، التي كان من المتوقع أن تنمو بنسبة ‌5.5% هذا العام، انخفضت 1% حتى الآن بسبب الصراع الإيراني التي بدأت ‌في 28 فبراير.

وأضاف أن طريقة سير الأمور خلال العام ستعتمد جزئيا على عودة تشغيل طائرات الركاب عريضة البدن التابعة لشركات الطيران الخليجية الكبرى، والتي تمثل ما يقرب من نصف الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي في المنطقة.

وذكر نيل فان دي وو، كبير مسؤولي الشحن الجوي في منصة زينيتا لتسعير النقل أن تأخر انتعاش ‌السياحة في الخليج بعد انتهاء القتال قد يدفع شركات الطيران إلى خفض طاقة نقل الركاب، ما سيؤثر في الشحن الجوي.

وأردف يقول "تدير شركات طيران ⁠خليجية، مثل طيران ⁠الإمارات والخطوط الجوية القطرية، بعضا من أهم شبكات الشحن الجوي في العالم".

وقالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) أمس الخميس: إنها ستخفض رحلاتها إلى الشرق الأوسط عند استئناف الخدمات، في إشارة إلى أن التوترات الإقليمية المتصاعدة ستؤثر سلبا في الطلب.

ولا تزال شركات شحن متخصصة، مثل يو.بي.إس، تعمل في المنطقة وفقا "لخطط طوارئ" ولا تسافر طائراتها حاليا إلى مراكز مثل دبي.

ودخلت طائرات مستأجرة تابعة لأطراف ثالثة لتغطية بعض الرحلات، لكن من المتوقع أن تظل إمدادات وقود الطائرات محدودة وباهظة الثمن لشهور.

مدير شحن لدى إير تشارتر سيرفيس، دان مورجان إيفانز، قال: "مشكلة الجميع الرئيسية هي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود".

وذكر رايان كارتر نائب الرئيس التنفيذي لشركة (إيه.آي.تي ورلد وايد لوجيستيكس) للشحن في الأمريكتين أن أحد عملاء الشركة أنفق ما بين 5 و6 أمثال المبلغ المعتاد على الأقل لنقل معدات ​حفر إلى السعودية للتنقيب عن النفط جوا ​وبرا بعد إلغاء رحلتها البحرية المقررة من هيوستن بسبب الحرب.

ومع ذلك، تشعر شركات عديدة أنه لا خيار أمامها سوى دفع مبالغ إضافية للشحن الجوي.

وأضاف مورجان إيفانز "نقل الشحنة يكون ضروريا أحيانا".