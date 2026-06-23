أعلن ذراع أرامكو السعودية لبناء الشركات التقنية الناشئة LAB7، عن تقديم دعمه لشركة كونيكس وهي شركة سعودية تقنية ناشئة تعمل على تطوير حلول تصميمات معمارية تمتثل للمتطلبات التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب بيان اليوم.

وتُعد كونيكس منصة للتصميم الهندسي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تجمع بين المتطلبات التنظيمية والمعايير الهندسية لإنتاج مخططات معمارية متكاملة في غضون دقائق.

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم والتحقق آليا من الامتثال، وسير العمل الفعلي في القطاع، تهدف هذه الشراكة إلى معالجة التحديات الرئيسة في قطاعي البناء والتطوير العمراني، مع دعم أهداف التحول الرقمي الأوسع نطاقا في السعودية.

ومن خلال الشراكة، سيتم دمج محرك (B2Code) الحائز على جوائز عالمية والمطور من قبل LAB7 ضمن منصة الامتثال الإلكتروني التابعة لـشركة كونيكس، وذلك لتعزيز قدرتها على تقديم حلول رقمية متكاملة للمكاتب الهندسية والمطورين والجهات الحكومية.

وتتيح المنصة مراجعة الوثائق والمخططات آليا، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، ما يُسهم في تقليل مخاطر التعديلات المكلفة. وتسهم الشركة في دعم مشاريع التطوير الحضري الكبرى من خلال رقمنة وتيسير عمليات منح التراخيص والموافقات الإنشائية.

وتسعى كونيكس للإسهام بفاعلية في دعم مشاريع التطوير الحضري الكبرى عبر رقمنة المسارات الإجرائية وتبسيط عمليات استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة، ما يعزز من كفاءة الأعمال الإنشائية ويختصر زمن التنفيذ.

وتتكامل هذه المنصة مع (B2Code)، وهي تقنية حصرية مبتكرة تم تطويرها في LAB7 وحازت على جائزة "إديسون" العالمية المرموقة لأفضل منتج جديد.

وتعمل على أتمتة تقارير الامتثال وتوفير حلول دقيقة وعالية الكفاءة لقطاع الإنشاءات عبر محرك بالغ الدقة للتحقق الفوري من مطابقة المخططات للاشتراطات التنظيمية منذ المراحل الأولى للتصميم.

ويتيح دمج محرك (B2Code) في منصة الامتثال الإلكتروني (E-Comply)، إجراء تقييمات أكثر دقة تتماشى مع قوانين البناء في السعودية ومتطلبات البلديات.

ومن خلال أتمتة عمليات التحقق الجوهرية وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة التصميم، من المتوقع أن يُقدّم الحل المُدمج قيمة كبيرة للهيئات التنظيمية والمكاتب الهندسية على حدٍ سواء.