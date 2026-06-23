ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم والتحقق آليا من الامتثال، وسير العمل الفعلي في القطاع، تهدف هذه الشراكة إلى معالجة التحديات الرئيسة في قطاعي البناء والتطوير العمراني، مع دعم أهداف التحول الرقمي الأوسع نطاقا في السعودية.
ومن خلال الشراكة، سيتم دمج محرك (B2Code) الحائز على جوائز عالمية والمطور من قبل LAB7 ضمن منصة الامتثال الإلكتروني التابعة لـشركة كونيكس، وذلك لتعزيز قدرتها على تقديم حلول رقمية متكاملة للمكاتب الهندسية والمطورين والجهات الحكومية.
وتتيح المنصة مراجعة الوثائق والمخططات آليا، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، ما يُسهم في تقليل مخاطر التعديلات المكلفة. وتسهم الشركة في دعم مشاريع التطوير الحضري الكبرى من خلال رقمنة وتيسير عمليات منح التراخيص والموافقات الإنشائية.
وتسعى كونيكس للإسهام بفاعلية في دعم مشاريع التطوير الحضري الكبرى عبر رقمنة المسارات الإجرائية وتبسيط عمليات استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة، ما يعزز من كفاءة الأعمال الإنشائية ويختصر زمن التنفيذ.
وتعمل على أتمتة تقارير الامتثال وتوفير حلول دقيقة وعالية الكفاءة لقطاع الإنشاءات عبر محرك بالغ الدقة للتحقق الفوري من مطابقة المخططات للاشتراطات التنظيمية منذ المراحل الأولى للتصميم.
ومن خلال أتمتة عمليات التحقق الجوهرية وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة التصميم، من المتوقع أن يُقدّم الحل المُدمج قيمة كبيرة للهيئات التنظيمية والمكاتب الهندسية على حدٍ سواء.