شراكة إستراتيجية لدعم معرض «ألوان الباحة» بمشاركة نخبة الخطاطين العالميين

وقّعت دار عوضة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة رؤية للتجارة، لتكون بموجبها الشركة راعيًا إستراتيجيًا لمعرض «ألوان الباحة 2 – عرش الحرف»، ملتقى كبار الخطاطين من السعودية والعالم، وذلك على هامش معرض إينا26 الدولي للقطاع غير الربحي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص بالمشروعات الثقافية والتراثية الوطنية ودعم المبادرات المرتبطة بالهوية الثقافية السعودية.

مثّل دار عوضة في توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد عوضة الزهراني، فيما مثّل شركة رؤية للتجارة رجل الأعمال مصلح السني، ضمن توجه يستهدف دعم المبادرات الثقافية النوعية وتعزيز حضورها على المستوى الوطني.

وتأتي الشراكة في إطار دعم المشاريع التي تسهم في إبراز الموروث الحضاري السعودي بصورة معاصرة، وتعزيز دور الثقافة بوصفها عنصرًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

معرض ثقافي بارز في صيف الباحة 2026

يُعد معرض «ألوان الباحة 2 – عرش الحرف» أحد أبرز المبادرات الثقافية المرتقبة في منطقة الباحة خلال صيف 2026، إذ من المقرر إقامته في الخامس من أغسطس المقبل، برعاية كريمة من الأمير الدكتور حسام بن سعود، وبمشاركة نخبة من كبار الخطاطين والفنانين من السعودية وعدد من دول العالم.

ومن المتوقع أن يسهم المعرض في إحداث حراك ثقافي وفني وسياحي واسع في المنطقة، من خلال استقطاب المهتمين بفنون الخط العربي والثقافة البصرية والتراث، إلى جانب ما يتضمنه من معارض متخصصة وورش عمل وبرامج ثقافية وفنية.

تعزيز المشهد الإبداعي والهوية الثقافية

وأكد الدكتور أحمد الزهراني أن الشراكة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة المعرض وأهدافه الثقافية، مشيرًا إلى أن دخول القطاع الخاص شريكًا إستراتيجيًا في المبادرات الثقافية يعكس تنامي الوعي بأهمية الثقافة بوصفها أحد روافد التنمية الوطنية، وأحد المسارات المرتبطة بجودة الحياة وتنمية الاقتصاد الإبداعي وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أن دار عوضة تسعى من خلال المعرض إلى تقديم تجربة ثقافية نوعية تليق بمكانة منطقة الباحة وإرثها الحضاري، إلى جانب فتح المجال أمام التفاعل بين الفنانين والخطاطين والمهتمين بالفنون العربية والإسلامية، بما يعزز حضور الخط العربي بوصفه رمزًا حضاريًا وجماليًا عريقًا.

دعم القطاع الخاص للمشاريع الثقافية

من جانبه، أوضح رجل الأعمال مصلح السني أن رعاية شركة رؤية للتجارة للمعرض تأتي انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية دعم المشاريع الوطنية ذات البعد الثقافي والتراثي، والإسهام في المبادرات التي تصنع أثرًا ثقافيًا ومجتمعيًا مستدامًا.

وأكد أن المعرض يمثل مشروعًا نوعيًا قادرًا على تقديم صورة مشرقة عن الحراك الثقافي الذي تشهده السعودية، وتعزيز حضور الفنون العربية والإسلامية في المشهد الثقافي المحلي والدولي.

ويُنتظر أن يشهد المعرض حضورًا واسعًا من المثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالخط العربي من داخل السعودية وخارجها، في تظاهرة ثقافية تعزز حضور الباحة على خارطة الفعاليات الثقافية الوطنية، وتمنح الزوار تجربة ثرية تجمع بين الفن والتراث والهوية والجمال.