ينطلق غدًا معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض بمشاركة نخبة المطورين والقيادات العقارية من مختلف دول العالم، تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، وبتنظيم من شركة (تحالف)، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 170 ألف زائر، و550 جهة عارضة، و470 متحدثًا عالميًا، حيث يعيد المعرض تأكيد مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للاستثمار والابتكار العقاري، في ظل التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع، من بينها نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي أُقر مؤخرًا، بما يمهّد لاستقطاب فرص استثمارية دولية واسعة خلال السنوات المقبلة.

ويشهد الحدث حضورًا بارزًا لعدد من الشركاء الرئيسيين، من بينهم شركاء التأسيس: شركة NHC، وشركة الدرعية، ومجموعة روشن، والمربع الجديد، ومدينة القدية، وشركة رؤى الحرم المكي، إضافة إلى الشريك الرئيسي نيوم، وشريك الوجهة المتكاملة مسار، وشريك الوجهة للأعمال كافد، وشريك تجربة الوجهة رؤى المدينة القابضة، إلى جانب الممكّن الرقمي شركة الاتصالات السعودية، بما يعكس حجم الشراكات وقدرة المعرض على جمع قادة القطاع العقاري في منصة واحدة.

ويركز سيتي سكيب العالمي في نسخته لهذا العام على التقنيات العقارية والذكاء الاصطناعي، من خلال منطقة مخصصة لابتكارات PropTech، وإطلاق تحدي الابتكار الذي يقدم مشاريع تجريبية بقيمة 375 ألف ريال، إضافة إلى فعالية «AI Prompt-a-thon» الأولى من نوعها عالميًا في قطاع العقار، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي المتسارع في السوق العقارية السعودية، كما يستقبل المعرض مستثمرين مؤسسيين يديرون أصولًا تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار، إلى جانب أبرز المطورين والمهندسين المعماريين ومزودي التقنية وصنّاع السياسات من أكثر من 120 دولة، حيث يستعرض أكثر من 200 مطور عالمي مشاريع عقارية كبرى، من بينهم بن غاطي وصبحة من دبي، وشركة الديار القطرية.

كما يمكن للزوار الفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 11 مليون ريال سعودي، تشمل أكثر من 7.2 ملايين ريال جوائز عينية مقدمة من برنامج سكني، إضافة إلى فيلا فاخرة في مشروع سدو المشرقية مقدمة من شركة تلاد العقارية، إلى جانب سبع سيارات فارهة مقدمة من شركة دار وإعمار وشركة عجلان وإخوانه وشركة مسكن، فضلًا عن قسائم شرائية بقيمة 1.48 مليون ريال من شركة عمق العقارية، وثلاثين جهاز «آيفون 17» مقدمة من عجلان وإخوانه.

وتتوزع فعاليات المعرض على خمس منصات رئيسية تشمل قمة مستقبل الحياة، ومنصة التصميم والعمارة (DnA)، ومنصة الابتكار، وبرنامج المستثمرين، ومنصة «إستاد» المتخصصة في مستقبل المنشآت الرياضية وصناعة الفعاليات، فيما تشهد المنصات حضورًا لعدد من القادة العالميين في القطاع العقاري من بينهم وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية معالي كيم يون-دوك، ووزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشويلي، وبراين هيغنز المؤسس والشريك الإداري لشركة King Street Capital Management، ومايكل سكر وزير الإسكان الأسترالي السابق، وغافن فول رئيس مجلس إدارة Swiss-Belhotel International، وجون باغانو الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، والمعماري العالمي ستيفانو بويري مصمم مشروع «الغابة العمودية»، وسالي كاب عمدة ملبورن السابقة، وشيلا سوجارد الرئيس التنفيذي لمجموعة Bjarke Ingels، وإيزابيلا ألفيبيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة Snøhetta.

ويواصل سيتي سكيب العالمي، المعرض العقاري الأكثر حضورًا في العالم، ترسيخ مكانته كمنصة دولية رائدة، مدعومًا بنتائج نسخته لعام 2024 التي شهدت صفقات تجاوزت 5.3 مليارات دولار، ومشاركة واسعة من أكثر من 120 دولة، واتفاقيات استراتيجية أسهمت في تعزيز موقع المملكة في خريطة التطوير العمراني العالمية.

