الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية





اختتم معرض سيتي سكيب العالمي 2025 أعماله في الرياض بتحقيق صفقات عقارية بلغت 237 مليار ريال خلال أربعة أيام، في تأكيد على النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، ومكانة المعرض بوصفه منصة دولية تجمع المستثمرين والمطورين وقادة التطوير الحضري.

وجاءت نسخة هذا العام برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتنظيم شركة «تحالف»؛ المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.

وسجّل المعرض توسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة، إذ بلغت مساحة أرض الفعالية 166 ألف متر مربع، بما يعادل ضعف المساحة التي شهدتها نسخة 2023، كما ارتفع عدد الجهات العارضة بنسبة 24% بمشاركة ممثلين من 42 دولة بينها 15 دولة جديدة، وبلغت قيمة الأصول العقارية الخاضعة للإدارة خلال أيام المعرض 6.1 تريليون دولار، بنمو تجاوز 85% مقارنة بالنسخة الماضية، فيما شهدت منصّات الأعمال أكثر من 350 اجتماعًا استثماريًا جمعت مطورين ومؤسسات مالية عالمية وعددًا من الجهات الحكومية.

وشهد المعرض حضورًا واسعًا لحلول التقنية العقارية والابتكار، حيث جرى الإعلان عن نتائج روشن هاكاثون في نسخته الثالثة، الذي استقطب مشاركات كبيرة في مجالات التقنية العقارية، وفاز فريق Darent بالمركز الأول في مسار «ضمان» المخصص للشركات الناشئة، كما نال فريق AeroTwin الجائزة الأولى في فئة الحلول الرقمية المفتوحة، فيما توّج فريق GroMotion بالمركز الأول في فئة البنية التحتية الذكية وإنترنت الأشياء والاستدامة، وحصل فريق Dabberha على الجائزة الأولى في فئة الحياة الرقمية وتجربة السكان، في حين فاز فريق EstateX في فئة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وبلغت قيمة الجائزة في كل فئة 150 ألف ريال ضمن مجموع جوائز بلغ 1.3 مليون ريال.

وفي اليوم الأخير، استضاف المعرض نهائي تحدي الابتكار في سيتي سكيب العالمي برعاية «رتال»، حيث جرى اختيار 60 فريقًا من بين أكثر من 250 متقدمًا للمنافسة على تطوير حلول مبتكرة في مجالي التقنية العقارية وتقنية البناء، وتأهلت ثماني شركات ناشئة ونامية إلى المرحلة النهائية على المنصة الرئيسية، وأسفرت النتائج عن فوز شركة Hive Autonomy في مسار الشركات الناشئة بمشروع إثبات مفهوم بلغت قيمته 131 ألف ريال، فيما فازت شركة Watergate في مسار الشركات النامية بمشروع إثبات مفهوم بقيمة 244 ألف ريال.

وامتد الاهتمام بالابتكار إلى جلسات اليوم الأخير، التي تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العقارية وتقنيات البناء في تطوير المدن. وشارك المهندس وليد الحركان، الرئيس التنفيذي لـ«سكني»، برؤيته حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين رحلة العميل، موضحًا كيف طورت الشركة شخصيات عميل ذكية تمكّن المطورين من تقديم خدمات أكثر دقة واتساعًا، وفي جلسة أخرى، استعرض باولو كالسادا، الرئيس التنفيذي للتقنية في مدينة بورتو، أثر الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري وفي إدارة الفعاليات الكبرى بالتعاون مع ناديي إف سي بورتو وإف سي بنفيكا، إضافة إلى دوره في تحسين كفاءة البيانات الحضرية وتقليص أوقات تطوير المشاريع من أسابيع إلى أيام، كما تناول دارن بيتشل، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Brick & Mortar Ventures، دور تقنيات البناء الحديثة والروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي في أتمتة سير العمل وتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية، مع التركيز على الحلول ذات الجدوى السريعة.

وحظي المعرض بدعم واسع من شركاء التأسيس، وهم شركة NHC، وشركة الدرعية، ومجموعة روشن، والمربع الجديد، ومدينة القدية، ورؤى الحرم المكي، كما شاركت نيوم بوصفها الشريك الرئيسي، إلى جانب مشروع مسار الذي كان شريكًا للوجهة الشاملة، ومركز الملك عبدالله المالي الذي شارك بوصفه شريك الوجهة التجارية، وشركة رؤى المدينة القابضة شريكًا لتجربة الوجهة، بينما تولّت «STC» دور الممكن الرقمي.

وشملت قائمة الرعاة الماسيين لعام 2025 كلًّا من: حديقة الملك سلمان، والبحر الأحمر الدولية، وريمات الرياض، وأبياتنا، وأجدان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وعجلان ريفيرا، ودار العرب، والبساتين، ودار وإعمار، وكادن، والماجدية، ومحمد الحبيب، وماونتن فيو، والعثيم، وأصول، وأسـس، ورفال، والراشد للعقارات، ورتال، والروسان، ومجموعة طلعت مصطفى، وزود.

ومع اختتام فعاليات سيتي سكيب العالمي 2025، عزّز المعرض موقعه بوصفه أكبر معرض عقاري حضورًا في العالم، ومنصة رائدة تجمع صناع القرار والمطورين والمستثمرين في مسار واحد يواكب تطلعات المملكة للتطوير الحضري، ويعزز تنافسية السوق العقارية، ويدعم مسيرة التحول التي تشهدها المدن السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، وأعلن المعرض عن انعقاد نسخته لعام 2026 في الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026.

