الأخبار

سوق العمل الأمريكية تفقد 92 ألف وظيفة في شهر.. البطالة عند 4.4%

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 6 مارس 2026 17:4 |1 دقائق قراءة
 أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي فقد نحو 92 ألف وظيفة خلال فبراير، في تراجع مفاجئ للتوظيف، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة مع 4.3% في الشهر السابق.

وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى إضافة صافية قدرها 60 ألف وظيفة خلال الشهر، بعد أداء قوي نسبياً في يناير، قبل أن تُراجع بياناته بالخفض إلى 126 ألف وظيفة بدلاً من 130 ألفاً.

وذكرت البيانات أن إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية لدى "كايزر بيرماننت" في منتصف فبراير أسهم في خفض التوظيف بنحو 31 ألف وظيفة، قبل أن ينتهي في 23 فبراير، وهو ما قد ينعكس بزيادة مؤقتة في تقرير الوظائف لشهر مارس.

وعقب صدور البيانات، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إذ انخفضت عقود داو جونز بنحو 376 نقطة (0.78%)، بينما هبطت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.83%، وتراجعت عقود ناسداك 100 بنحو 1%.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام مع اتجاه المستثمرين إلى السندات، في حين تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية. وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط بنحو 6.2% لتصل إلى 86 دولاراً للبرميل.

