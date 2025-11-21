الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

وقّع "سكني" التابع لـ NHC Innovation وشركة "جاهز" مذكرة تفاهم لدراسة فرص التعاون في عدة مجالات رقمية وتقنية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.

ووقع الاتفاقية كلا من المهندس ريان العقل الرئيس التنفيذي لـ NHC Innovation، والرئيس التنفيذي لجاهز المهندس غصاب المنديل.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين لتطوير خدمات رقمية متكاملة عبر توحيد القنوات التقنية وتسهيل وصول المستخدمين إلى منتجات “سكني” وخدمات “جاهز”. بالإضافة إلى تكامل تقني لعرض خدمات “جاهز” داخل منصة “سكني"، وإتاحة خيارات إضافية مرتبطة بالاحتياجات السكنية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدم.

وقال المهندس ريان العقل الرئيس التنفيذي لـNHC Innovation: في NHC Innovation نركز على تطوير خدمات مبتكرة تُسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات السكنية. وتمثل الشراكة مع جاهز خطوة مهمة لتعزيز التكامل مع منصات رائدة في الاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم خدمات أذكى وأكثر تفاعلية، تدعم رحلة التملك وتثري تجربة المستخدم داخل السكن.”

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لجاهز المهندس غصاب المنديل في جاهز: "هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين قطاع الخدمات الرقمية والقطاع العقاري، ونحن سعداء بالشراكة مع سكني لتعزيز التجربة السكنية من خلال خدمات جاهز، وتطوير حلول مبتكرة تربط المستخدمين بمنتجات وخدمات متكاملة".

يأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود NHC Innovation في تمكين الابتكار والارتقاء بالقطاع العقاري والخدمات الرقمية، بما يعزز التكامل مع الشركاء ويقدّم تجارب فريدة للمستخدمين.

