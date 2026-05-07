سفينة حاويات فرنسية تعبر مضيق هرمز في واقعة نادرة

المصدر:بلومبرغ

ظهرت سفينة حاويات فرنسية في بحر العرب، بعد أن شوهدت آخر مرة في الخليج العربي، في مؤشر على عبور نادر لمضيق هرمز بواسطة سفينة أوروبية غربية.

وفقاً لبيانات تتبع السفن، شوهدت السفينة "سي إم إيه سي جي إم سايغون" (CMA CGM Saigon)، وهي سفينة حاويات صغيرة مملوكة لشركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM)، بعد ظهر يوم الثلاثاء في الخليج قبالة رأس الخيمة في دولة الإمارات.

ثم ظهرت السفينة مجدداً قبالة سواحل عُمان في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن وجهتها هي كولومبو في سريلانكا.

يُرجَّح أن انقطاع إشاراتها يشير إلى عبور السفينة للمضيق دون رصد، نتيجة إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، فيما يُعرف بـ "التخفي".

مع ذلك، لا يُعد تتبّع حركة السفن عبر مضيق هرمز علماً دقيقاً، وقد تعقّد أكثر بسبب التشويش الشديد على الإشارات في المنطقة.