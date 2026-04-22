سعودي يقود حضور الرعاية الصحية عالميًّا في لجنة تحكيم مهرجان "كان ليونز" الدولي للإبداع

اختار مهرجان "كان ليونز" الدولي للإبداع "Cannes Lions International Festival of Creativity" مهند عبدالله قاضي، الرئيس التنفيذي للتسويق في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ضمن لجنة تحكيم فئة الصحة والعافية لعام 2026، ليكون أول ممثل يظهر اسمه على موقع المهرجان من قطاع مقدمي الرعاية الصحية على مستوى العالم.

سابقة سعودية في القطاع الصحي

تُعد المشاركة الأولى لشخصية سعودية تعمل في القطاع الصحي ضمن المهرجان، في خطوة تبرز امتداد حضور الكفاءات الوطنية السعودية في المحافل الدولية، حيث تُعنى فئة الصحة والعافية بتقييم جودة وتأثير الحملات الصحية ومدى قدرتها على التأثير في سلوك الأفراد وتعزيز تجربة المرضى وفق معايير عالمية يقودها خبراء ومتخصصون.

ويُنظر إلى مهرجان "كان ليونز"، الذي انطلق في 1954، كأحد أبرز المراجع العالمية في تحديد معايير التميز في مجالات الإبداع والتسويق، بمشاركة قيادات تمثل كبرى المؤسسات والشركات من مختلف دول العالم.

تعزيز مكانة السعودية في الإبداع والتسويق الصحي

يظهر هذا الاختيار حضورًا متقدمًا للسعودية في المنصات العالمية المؤثرة في صناعة التسويق والإبداع، كما يبرز تنامي دور القطاع الصحي في السعودية في تبني مفاهيم التواصل والتأثير كجزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز مخرجات القطاع.

يذكر أن المهرجان يُعد أحد أبرز المحافل العالمية في مجالات الإعلان والتسويق والإبداع، ويُقام سنويًا في مدينة كان (Cannes) إحدى أشهر وجهات الريفيرا الفرنسية، وتُعرف عالمياً بكونها عاصمة السينما ووجهة النخبة والمشاهير. تقع المدينة في مقاطعة الألب البحرية في جنوب فرنسا، وتشتهر بشواطئها الرملية الخلابة، وفنادقها الفاخرة، ومهرجاناتها الدولية.

يجمع المهرجان نخبة من القادة والمبدعين من مختلف دول العالم، ويضطلع بدور محوري في تكريم أفضل الحملات الإبداعية، واستشراف اتجاهات الصناعة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الشركات والوكالات، ما يجعله منصة عالمية مؤثرة في تشكيل مستقبل الاتصال والإبداع.