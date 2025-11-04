الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

استقر سعر الزنك قرب أعلى إغلاق له منذ ديسمبر 2024 في بورصة لندن للمعادن، مع استمرار تراجع المخزونات العالمية.

تراجعت مخزونات المعدن المستخدم في طلاء الفولاذ والمحفوظة في مستودعات بورصة لندن للمعادن منذ بداية العام، ما وضع المشترين تحت ضغط متزايد لتأمين احتياجاتهم. وسجّلت الكميات أدنى مستوياتها منذ فبراير 2023 يوم الاثنين.

أداء المعادن الأساسية في 2025

دفعت سلسلة من مشكلات الإمدادات مؤشر بورصة لندن للمعادن، الذي يضم ستة معادن أساسية، إلى الارتفاع بنسبة 18% منذ بداية العام.

شهدت مناجم النحاس اضطرابات في الإنتاج، وساهمت القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية في الصين في دعم أسعار الألمنيوم، في حين خفّضت عدة مصاهر زنك في الغرب إنتاجها.

واصلت أسعار الزنك ارتفاعها للشهر السادس على التوالي في أكتوبر، بعد أكبر أزمة إمدادات منذ عقود، مع تسابق المتعاملين على تأمين المعدن.

شح إمدادات الزنك في السوق

تقلّص الفارق بين الأسعار الفورية والعقود المستقبلية لأجل ثلاثة أشهر، وهو مقياس على مدى شح إمدادات الزنك في السوق، لكنه ما زال عند مستويات مرتفعة.

استقر سعر الزنك عند 3100 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت شنغهاي، بعد أن قفز بنسبة 1.5% يوم الاثنين.

تراجع سعر الألمنيوم بنسبة 0.3% بعد أن سجل أعلى إغلاق له في أكثر من ثلاث سنوات، فيما انخفض سعر النحاس بنسبة 0.6%.تراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.3% إلى 103.65 دولاراً للطن.