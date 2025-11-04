الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الأخبار

استقر سعر الزنك قرب أعلى إغلاق له منذ ديسمبر 2024 في بورصة لندن للمعادن، مع استمرار تراجع المخزونات العالمية.

تراجعت مخزونات المعدن المستخدم في طلاء الفولاذ والمحفوظة في مستودعات بورصة لندن للمعادن منذ بداية العام، ما وضع المشترين تحت ضغط متزايد لتأمين احتياجاتهم. وسجّلت الكميات أدنى مستوياتها منذ فبراير 2023 يوم الاثنين.

أداء المعادن الأساسية في 2025

دفعت سلسلة من مشكلات الإمدادات مؤشر بورصة لندن للمعادن، الذي يضم ستة معادن أساسية، إلى الارتفاع بنسبة 18% منذ بداية العام.

شهدت مناجم النحاس اضطرابات في الإنتاج، وساهمت القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية في الصين في دعم أسعار الألمنيوم، في حين خفّضت عدة مصاهر زنك في الغرب إنتاجها.

واصلت أسعار الزنك ارتفاعها للشهر السادس على التوالي في أكتوبر، بعد أكبر أزمة إمدادات منذ عقود، مع تسابق المتعاملين على تأمين المعدن.

شح إمدادات الزنك في السوق

تقلّص الفارق بين الأسعار الفورية والعقود المستقبلية لأجل ثلاثة أشهر، وهو مقياس على مدى شح إمدادات الزنك في السوق، لكنه ما زال عند مستويات مرتفعة.

استقر سعر الزنك عند 3100 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت شنغهاي، بعد أن قفز بنسبة 1.5% يوم الاثنين.

تراجع سعر الألمنيوم بنسبة 0.3% بعد أن سجل أعلى إغلاق له في أكثر من ثلاث سنوات، فيما انخفض سعر النحاس بنسبة 0.6%.تراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.3% إلى 103.65 دولاراً للطن.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
سعر الزنك يحوم قرب أعلى مستوياته في عام مع تراجع المخزونات