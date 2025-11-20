الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الأخبار

 قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للمدفوعات عبدالعزيز بن سليمان أبانمي ينبغي أن ندرك الفائدة المتوقعة من تبني الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود، مما قد يساهم في تحقيق مستهدفات مجموعة العشرين.

وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل المدفوعات عبر الحدود" في قمة الابتكار، والتي تستضيفها "ساما" وبنك التسويات الدولية في الرياض، أن الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات المالية في الكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها، سواءً على مستوى البنى التحتية المركزية أو على مستوى المؤسسات المالية نفسها.

رصد الفروقات بين الأطر التنظيمية وإضافة البيانات

ويساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات المالية في تحديد المسار الأكثر فاعلية للمدفوعات عبر الحدود؛ مما يسهم في خفض التكلفة وزيادة سرعة العمليات، كما يرصد الفروقات بين الأطر التنظيمية وإضافة بيانات رسائل الدفع للمدفوعات عبر الحدود، وفقا للمسؤول السعودي.

Abdulaziz-Abanmi-photo-645-x-581

ويتطلب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تبني تدابير وأساليب ضرورية، كالتأكد من سلامة جودة البيانات، واعتماد إطار حوكمة شامل؛ لضمان دقة القرارات المتعلقة بالمدفوعات وخلوها من الأخطاء والتحيزات.

في قطاع المدفوعات، تُعد مخاطر التركّز الناتجة عن قلة عدد مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة إحدى أهم التحديات عند تبني الذكاء الاصطناعي.

