"سار" تطلق 5 مسارات لوجستية جديدة تعزز تدفقات التجارة الدولية

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن إطلاق 5مسارات لوجستية جديدة في قطاع الشحن، تسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.

تتمثل هذه المسارات في منظومة لوجستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولًا إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال المملكة، من خلال شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يعزز انسيابية سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة تدفق البضائع عبر مختلف المسارات.

وتسهم المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية وشركات التعدين وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار هذه العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بالرياض، وعدد من ساحات الشحن التابعة لسار في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي، وموانئ البحر الأحمر، بما يعزز الربط بين الموانئ والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز من دور "سار" ممكنا وطنيا رئيسيا لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.