



تستعد شركة ريمات الرياض للتنمية لإطلاق اشتراكات شهرية وسنوية للمواقف، بهدف تلبية احتياجات الموظفين والمستخدمين، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير إدارة أول لمحفظة التنقل في الشركة تركي الدهام.

الدهام أوضح أن البداية ستكون من فئة واحدة حيث من المخطط توسيع الفئات مستقبلا لتغطية أكبر شريحة من الاحتياجات.

وكشف الدهام عن إنشاء مواقف خاصة متعددة الأدوار في المناطق ذات الكثافة العالية وفي الشريط التجاري في العاصمة الرياض، لمواجهة الطلب المتزايد على مساحات الوقوف.

وحول مراجعة تسعيرة المواقف للساعة الواحدة، أوضح الدهام، أن المواقف التي على شارع سعرها 3 ريالات للساعة هو سعر محدد من وزارة البلديات والإسكان، وإن كانت هناك مراجعات فستكون خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى وجود 13 ألف موقف في جميع المناطق المطبق فيها، مع استهداف الوصول إلى 20 ألف موقف بحلول نهاية العام موزعة بين الأحياء والطرق.

وأوضح الدهام أن خطة "مواقف الرياض" تركّز على تفعيل نظام المواقف المدارة داخل الأحياء السكنية، ما يُعطى فيها أولوية الوقوف لسكان الحي وزوارهم، ما يساعد على تقليص الوقوف العشوائي وتسرب السيارات من المناطق التجارية إلى الأحياء السكنية، إذ سيتم تنظيم ذلك عبر تصاريح رقمية مجانية تستخرج بناء على العنوان الوطني من خلال تطبيق "مواقف الرياض" المرتبط بمنصة "نفاذ".

وتواصل "مواقف الرياض" تنفيذ خطة التوسع التدريجي لتفعيل المواقف المدارة في أحياء أخرى تشمل المروج، الملك فهد، والسليمانية خلال الفترة المقبلة، ضمن منظومة متكاملة تشمل المواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، والمواقف المدارة المجانية، والمواقف خارج الشارع في مواقع متعددة، بما يعزز كفاءة تنظيم المواقف العامة في مدينة الرياض.