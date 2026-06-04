"ريف السعودية" ينفّذ 7 مجمعات نموذجية لتطوير قطاع تربية المواشي

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن تنفيذ 7 مجمعات نموذجية للإنتاج الحيواني في عدد من المناطق، شملت كلًا من، المدينة المنورة، القصيم، نجران، حائل، إضافة إلى الجبيل، حفر الباطن، وعرعر، وذلك لتطوير قطاع تربية المواشي، ودعم صغار المربين.

المتحدث الرسمي لـ "ريف السعودية" ماجد البريكان، أوضح أن هذه المجمعات تُشكّل نقلةً في منظومة الإنتاج الحيواني في المناطق الريفية ودعم صغار المربين، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على استكمال مراحل البناء والتشغيل في جميع المواقع تمهيدًا لبدء استفادة المربين منها، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين سبل المعيشة لصغار مربي الماشية.

وأشار البريكان إلى أن البرنامج طوّر النظام الرقمي لإدارة مزارع الماشية (Flock Smart)؛ لمتابعة الإنتاجية، والحالة الصحية، وتسجيل الحيوانات، إلى جانب إعداد دراسات فنية لتوصيف المجترات الصغيرة، وتحسين كفاءة التربية، ما يُعزز قدرة المربين على اعتماد أساليب حديثة ترفع من جودة منتجاتهم وتنوّع مصادر دخلهم.

وأضاف، أن "ريف السعودية" نفّذ 10 برامج تدريبية وإرشادية للمربين في كلٍ من عسير وجازان والقصيم، ركّزت على ممارسات التغذية الحديثة، وإدارة الأعلاف، ورفع جاهزية المجتمعات الريفية، مبينًا أن قطاع تعزيز قدرات صغار مربي الماشية يستهدف تنمية الأغنام والماعز والإبل في المناطق الصحراوية، لتعظيم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير نظم الإنتاج الحيواني التقليدي، بما يحافظ على دورها في تعزيز الأمن الغذائي.

يُشار إلى أن قطاع تعزيز قدرات صغار مربي الماشية يُعدّ أحد القطاعات التي يعمل برنامج "ريف السعودية" على دعمها وتطويرها؛ إذ تجاوز عدد المستفيدين منه 56 ألف مستفيد في مختلف المناطق؛ ما يُعزز جهوده المتواصلة نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.