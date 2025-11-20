



أعلنت شركة ركاز للتطوير العقاري في السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Logistiya، المتخصصة في تطوير المرافق اللوجيستية وشركة فرصة كابيتال، المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، لإطلاق صندوق عقاري لوجستي باستثمارات تقدر بـ300 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش فعاليات سيتي سكيب السعودية 2025 المنعقد في الرياض في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ووفقًا للشراكة، سيتم تخصيص قطعة أرض على مساحة تقارب 97 ألف متر مربع، ضمن مشروع ذا نود بالرياض، لتطوير مرفق تخزين "warehousing" مصنف من الفئة "A" على مساحة تقدر بنحو 67 ألف متر مربع، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2026.

تسعى الشراكة بين ركاز و Logistiya وفرصة كابيتال لتطوير القطاع اللوجستي في السعودية، وتعزيز المرافق اللوجيستية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية الحديثة، وبما يعزز من القدرة على جذب رأس المال المؤسسي، والمستثمرين الذين يفضلون الأصول المدرة للدخل طويل الأجل مثل المستودعات والمراكز اللوجستية.

هذه الشراكة تسعى إلى خلق قيمة مستدامة تجذب استثمارات نوعية، وتوفر حلول تطوير مبتكرة تدعم مسار التحول الاقتصادي المرتبط برؤية المملكة 2030، خصوصًا وأن الاستثمار في قطاع اللوجستيات يعد جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال خالد القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز،: تعاوننا مع Logistiya وفرصة كابيتال لإطلاق أول مجمع مخازن فئة (A) ضمن مشروعنا الضخم ذا نود- The Node يعد تتويجاً لجهودنا المتواصلة في دعم رؤية السعودية 2030".

وأضاف: "هذه الشراكة تضمن توفير مرافق لوجستية تضاهي المعايير العالمية، مما يدعم قدرتنا على جذب الشركات الدولية. هذا المشروع يمثل البداية لمشروعات أكبر وأكثر طموحاً في القطاع اللوجستي. نلتزم من خلال هذا التعاون بتقديم مرافق لوجستية نوعية، وعالية الجودة تدعم الطموحات الاقتصادية الوطنية للسعودية".