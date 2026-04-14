رقم قياسي لمسافري مطار جدة في الربع الأول بارتفاع 2.8%

سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أرقاما قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 14.8 مليون مسافر، بارتفاع 2.8 % على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الرحلات 83.9 ألف بنمو 7.2%، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" شركة مطارات جدة.

وجاء شهر يناير الأعلى في عدد المسافرين خلال الربع الأول بنحو 5.45 مليون مسافر، فيما سجل 17 يناير أعلى يوم تشغيلي بأكثر من 195 ألف مسافر بارتفاع 9.6 %.

وخلال مارس فقط، بلغ إجمالي عدد المسافرين 4.58 مليون مسافر بإجمالي رحلات 27.1 ألف رحلة، من خلال 70 شركة محلية ودولية .

وفي الشهر نفسه، سجل 25 مارس أعلى يوم تشغيلي بـ 180.3 ألف مسافر، إضافة إلى يوم 24 مارس الأعلى تشغيلياً للرحلات بـ 1025 رحلة.

وبحسب شركة مطارات جدة، فإن الخدمات التقنية أسهمت في استيعاب الأعداد الكبيرة للمسافرين المغادرين، مع وجود 70 بوابة إلكترونية لإنهاء إجراءات الجوازات، وبوابات دخول إلكترونية، ومنصات تصعيد الحقائب الذاتية.

أضافت الشركة، أن صالات الترحيب ساعدت في تسريع العمليات التشغيلية، التي تم من خلالها استقبال مجموعات المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 2200 مسافر في الساعة، ويمكن من خلالها شحن الأمتعة وزمزم للمسافرين.

وتم العمل خلال موسم ذروة العمرة ضمن الخطة التشغيلية التي شملت تشغيل 3 صالات رئيسية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لتعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة توزيع الحركة، وذلك بمشاركة 10 آلاف موظف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

يذكر أن المطار حقق المرتبة السابعة عالميا للفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر، ضمن تصنيف مجلس المطارات العالمي خلال 2025.

وبلغ عدد المسافرين المواصلين في مجال خدمة الترانزيت عبر المطار 5.4 مليون مسافر خلال العام الماضي، بينما المستهدف 15 مليون مسافر خلال 2030.

وفي قطاع الشحن الجوي، يستهدف مطار جدة أكثر من 120 ألف طن خلال العام الجاري، وصولا إلى نحو 900 ألف طن خلال 2030.



