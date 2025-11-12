قد يدفع الأمريكيون قريبا مبالغ إضافية مقابل علاماتهم المفضلة من المعكرونة الإيطالية، أو حتى يجدوا صعوبة في العثور على السباجيتي المستوردة، بعدما توجهت إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو فرض ضريبة استيراد جديدة على 13 من أكبر مصدّري المعكرونة الإيطاليين.

يتضمن الاقتراح، الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية في سبتمبر، فرض رسوم مكافحة إغراق نسبتها 92%، بعدما كشف تحقيق حكومي أن بعض العلامات الإيطالية، مثل "لا موليزانا" و"باستيفسيو لوسيو غاروفالو"، كانت تبيع منتجاتها في السوق الأمريكية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

مع الرسوم الحالية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي، البالغة 15%، قد ترتفع الضرائب الإجمالية على المعكرونة الإيطالية إلى 107%.

ستكون هذه من أعلى نسب الضرائب التي تفرضها إدارة ترمب على أي منتج حتى الآن، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

رسوم حارّة لا تحتملها المعكرونة الإيطالية

يرى فيل ليمبرت، محلل صناعة الأغذية ورئيس تحرير موقع "SupermarketGuru"، أن تطبيق هذه الرسوم سيؤثر بشكل كبير في المستهلكين الأمريكيين، وقد يدفع بعض الشركات الإيطالية إلى وقف التصدير إلى الولايات المتحدة، فيما قد تضطر شركات أخرى إلى رفع أسعارها.

ويقول: "لا يوجد إنتاج محلي كافٍ لملء الأرفف في المتاجر. لذلك عندما تدخل قسم المعكرونة، قد تجده شبه خاو".

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي قال من جانبه لشبكة "سي بي سي نيوز": "إن المعكرونة الإيطالية لن تختفي".

وقال "إن الرسوم المقترحة لا تزال قيد المراجعة ولم تُصبح نهائية بعد"، مضيفا "ما زال أمام مصنعي المعكرونة عدة أشهر للمشاركة في هذه المراجعة قبل أن تُعتمد النتائج النهائية".

مع ذلك، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن بعض شركات المعكرونة الإيطالية تستعد فعلياً لسحب منتجاتها من الأسواق الأمريكية بدءاً من يناير المقبل، تحسباً لتطبيق الرسوم الجديدة.

ستتأثر 13 شركة إيطالية برسوم مكافحة الإغراق، وهي نوع من الضرائب الفيدرالية تُفرض على المنتجات المستوردة التي تُباع بأقل من قيمتها السوقية، بحسب ما ورد في بيان وزارة التجارة الأمريكية.

أزمة المعكرونة الإيطالية تنضج بعد غليان لعقود

صرح ديساي لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن الشركات المعنية فشلت في الاستجابة لعدة طلبات بيانات من وزارة التجارة، في إطار تحقيق طويل الأمد حول ممارسات مصنعي المعكرونة الإيطالية، يعود تاريخه إلى منتصف التسعينيات.

لطالما اتهمت شركات تصنيع المعكرونة الأمريكية منافسيها الإيطاليين منذ سنوات ببيع منتجاتهم بأسعار غير عادلة تقل عن الأسعار المحلية، ما يضر بالمنافسة.

إلا أن المقترح الجديد من وزارة التجارة قد يمثل نقطة تحول بالنسبة إلى المصدّرين الإيطاليين الذين يعتمدون بشكل كبير على السوق الأمريكية.

بلغت قيمة الواردات الأمريكية من المعكرونة الإيطالية العام الماضي 684 مليون دولار، وفقاً لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي الذي يتتبع حركة التجارة العالمية.

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإنه لا موعد محددا بعد لتطبيق الرسوم المقترحة.