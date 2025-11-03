الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

من المتوقع أن تكمل شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في السعودية EVIQ تشغيل 60 محطة شحن بنهاية 2025، في كل من الرياض وجدة والشرقية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمد بكر قزاز الرئيس التنفيذي للشركة التي تعد إحدى المشاريع المشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء.

قال قزاز: إن سوق السيارات الكهربائية في السعودية في بداياتها حاليا، ومع ذلك حققت نموا كبيرا خلال السنتين الماضيتين، في ظل دخول شركات عالمية مثل مرسيدس وبي إم دبليو، والشركات المصنعة للسيارات الكهربائية مثل BYD وتسلا.

أضاف قزاز أن محطات شحن إضافية ستكون على مواقع في الخطوط السريعة الرئيسية مثل: طريق جدة -المدينة المنورة، وطريق الرياض-الدمام، وطريق الرياض- القصيم.

جاء ذلك خلال حفل اطلاق معرض المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة في نسختة الثانية في مدينة جدة بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال التقنيات وقطاع المركبات الكهربائية.

مستهدف العام لمحطات الشحن في السعودية هو الوصول إلى 5 آلاف محطة شحن كهربائية على مستوى البلاد منوها بأنه سيتم اكتمال هذه المحطات، بحسب التوسع والنمو في قطاع السيارات الكهربائية الموجودة في السعودية وفقا لقزاز.

وقال: إن هناك تعاون مهم مع شركة لوسيد وشركة سير العاملة في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في السعودية، في مجال التقنيات، وضمان سلاسة ومرونة تجربة الشحن لملاك السيارات الكهربائية.

العام المقبل 2026 سيشهد تركيزا أكبر على الخطوط السريعة ، بحيث يتم توفير تجربة بالنسبة لقائدي السيارات الكهربائية للتمكن من التنقل بين المدن، وفقا لقزاز.

وعن محطات الشحن في مكة المكرمة، أكد قزاز أنها ستكون جاهزة العام المقبل 2026 موضحا وجود 7 محطات في مدينة جدة، مع عدة محطات جديدة سيتم افتتاحها خلال نهاية العام.

الرياض وفقا للرئيس التنفيذي تضم 20 محطة، في حين يلبغ عدد محطات الدمام 5 محطات جاهزة للعمل حاليا، وتوجد 3 محطات تم اكتمال البناء فيها سيتم تدشينها قريبا، إضافة الى عدة مواقع في المنطقة الشرقية.

من جهته أوضح لـ"الاقتصادية" مشاري القويفلي المدير الإقليمي لشركة MIE EVENTS بأنه من المتوقع أن تنمو سوق المركبات التجارية الكهربائية في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب وقدره 5.95% ليصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول 2028.

السعودية تهدف إلى الوصول إلى 500 ألف مركبة كهربائية بحلول 2030 ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع المركبات الكهربائية ويسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر، وفقا للقويفلي.

وأضاف: السعودية تعمل مع خطة لتركيب أكثر من 5 آلاف شاحن سريع بحلول 2030 تغطي مدن السعودية وطرقها السريعة، حيث خصصت استثمارات ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار لمشاريع تعدين الفولاذ وإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية، ما يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة المركبات الكهربائية عالميا.

سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشهد نموا متسارعا، حيث من المتوقع أن يصل إلى 9.42 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعا بالسياسات الحكومية الداعمة وتزايد الوعي بأهمية حلول الطاقة المتجددة.

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ تأسست عام 2023، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والشركة السعودية للكهرباء (SEC)، وتهدف إلى قيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل، حيث تركز الشركة على تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم تبني المركبات الكهربائية، من خلال إنشاء شبكة وطنية حديثة لشحن المركبات الكهربائية تساعد على رفع مستوى الثقة بوسائل النقل الكهربائي وتسريع وتيرة التحول نحوها.