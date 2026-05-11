رئيس وزراء الهند يحث مواطنيه على وقف شراء الذهب وأسهم المجوهرات تتضرر





دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهنود إلى تجنب شراء الذهب لمدة عام على الأقل حفاظاً على احتياطيات النقد الأجنبي، في مناشدة مفاجئة داخل بلد يلعب فيه المعدن النفيس دوراً محورياً في الادخار وحفلات الزفاف والمهرجانات الدينية.

قال مودي يوم الأحد: "لمدة عام، ومهما كانت المناسبة، ينبغي ألا نشتري مشغولات ذهبية"، كما دعا المواطنين إلى خفض استهلاك الوقود وتقليص السفر غير الضروري إلى الخارج. وأوضح أن الهند تنفق مبالغ ضخمة على استيراد الذهب، وإنه ينبغي للناس الامتناع عن المشتريات غير الضرورية.

يؤكد هذا الطلب غير المعتاد كيف أن الحرب في الشرق الأوسط وما ترتب عليها من نقص في الطاقة، يساهمان في اتساع العجز التجاري في الهند وإضعاف الروبية.

الهند ثاني أكبر مستورد للذهب عالمياً

يمثل الذهب أكبر حصة في فاتورة واردات الهند بعد النفط، كما تُعد البلاد ثاني أكبر مستورد للسبائك في العالم. ويبقى مدى استجابة الهنود لطلب مودي قيد الترقب. فالمعدن النفيس جزء أساسي من معظم جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية في البلاد.

يُفضّل كثير من الهنود الاحتفاظ به للادخار، كما يُعدّ شراؤه في حفلات الزفاف وخلال المهرجانات فألاً حسناً. ومع ذلك، تراجعت أسهم شركات صناعة المجوهرات المحلية يوم الاثنين.

خسائر كبرى شركات المجوهرات

تراجعت أسهم "تيتان" (Titan)، أكبر شركة مجوهرات في الهند، 6.6% في مومباي. كما هبطت أسهم شركتي "سينكو جولد" (Senco Gold) و"كاليان جيويلرز إنديا" (Kalyan Jewellers India) بنسبة 10.8% و9.5% على التوالي.

عانت البنوك الهندية مؤخراً من صعوبات في استيراد الذهب بسبب اختناقات إدارية، ومن المرجح أن تسهم هذه الاضطرابات في دعم الميزان التجاري للهند في أبريل.