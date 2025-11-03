الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الأخبار

أصبح الاقتصاد الحلال ركيزة إستراتيجية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل إلى جانب التمويل الإسلامي، وفقا لما أكده رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عبدالله صالح كامل في كلمته أمام الدورة 41 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في إسطنبول.

تكتسب منظومة اقتصاد الحلال زخما متزايدا، مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التي تجمع بين الجودة والمسؤولية الأخلاقية، بحسب كامل.

رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية شدد على أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة هذه المنظومة عالميًا، وتوحيد التشريعات والمؤسسات الداعمة لها.

دور سعودي ريادي في قيادة اقتصاد الحلال

أكد كامل أن السعودية تؤدي دورا رياديا في قيادة اقتصاد الحلال عالميًا، من خلال تبنّيها لمبادرات نوعية تسهم في تعزيز موقع الدول الإسلامية في هذا القطاع الواعد.

في السياق، أشاد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بمبادرة صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس شركة متخصصة لتطوير منتجات الحلال، التي اعتبرها خطوة إستراتيجية لتصحيح المعادلة العالمية وبناء صناعة سعودية ذات تأثير دولي في قطاع الحلال.

يعد "منتدى مكة للحلال" أحد أبرز المشاريع المستقبلية للغرفة الإسلامية ضمن المبادرات التي تدعمها السعودية.

وقال كامل: إن دعم وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لهذه المبادرات يُجسّد رؤية السعودية الطموحة في جعل مكة المكرمة مركزًا عالميًا للاقتصاد الإسلامي وقيمه الأصيلة.

منتدى مكة منصة عالمية لصنّاع القرار

رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وصف منتدى مكة للحلال بأنه "يُمثل اليوم منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف القارات".

تعمل الغرفة على تطوير المنتدى ليكون نقطة التقاء سنوي، بما يبرز مكانة السعودية في ترسيخ مكانة مكة المكرمة مركزا عالميًا للاقتصاد الإسلامي وقيمه، وفقا لما أكد عليه كامل.

يهدف هذا التطوير إلى توحيد المعايير وبناء شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في منتجات الحلال وتمويلها وتسويقها عالميًا.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية