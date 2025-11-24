الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الأخبار

 تجاوزت إيرادات "ديربي ميلانو" أمس بين أي سي ميلان وجاره اللدود إنتر ميلان 8.6 مليون يورو، لتصبح المواجهة صاحبة أعلى إيرادات في تاريخ الدوري الإيطالي وفقاً لوسائل إعلام إيطالية.

وحقق ميلان انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف على جاره الإنتر على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث شهدت المباراة حضور 75.562 مشجع.

وتصدّرت مباراة "ديربي ميلانو" ترتيب قائمة أعلى إيرادات من شباك التذاكر، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، حيث تجاوزت لأول مرة مبلغ الـ 8 ملايين يورو.

وكانت مباراة الفريقين في سبتمبر من العام الماضي قد سجلت ثاني أكثر حضور في تاريخ الدوري وبلغ 75,366 مشجع، وإيراد مالي تجاوز 7.6 مليون يورو على نفس الملعب.

مباراة الإنتر ويوفنتوس في أكتوبر من العام الماضي التي انتهت بالتعادل المثير 4-4، استقطبت 75,056 مشجع وبلغت إيراداتها من شباك التذاكر 7.6 مليون يورو.

ويحمل الإنتر الرقم القياسي لأكبر مباراة كرة قدم في إيطاليا، حقق النيراتزوري هذا الإنجاز الموسم الماضي، حيث بلغت عائدات مباراته ضد برشلونة (إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا) 14.7 مليون يورو.

