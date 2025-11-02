تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التعاون الصناعي، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتوطين الصناعات الإستراتيجية، والتقدم الملموس في تنفيذ مبادرات التكامل الصناعي الخليجي، الهادفة إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

واستعرضت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الـ55 للجنة التعاون الصناعي الذي عُقِد في الكويت، مجموعة من السياسات والمبادرات المقترحة لدعم الصناعات الوطنية، من أبرزها تطوير آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتطبيق إجراءات الحماية الجماعية للسلع الخليجية.

شملت المناقشات عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز التحول نحو التصنيع المتقدم والمستدام، بما يسهم في تعزيز مكانة دول الخليج كمركز صناعي إقليمي ودولي واعد.

ورأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة وفد المملكة المشارك في الاجتماع.

وعلى هامش أعمال الاجتماع الـ55 للجنة التعاون الصناعي، رأس بن سلمة وفد المملكة في الاجتماع التشاوري الخامس بين قادة الصناعة في دول الخليج ورواد الأعمال، والذي بحث أبرز التحديات والفرص أمام القطاع الخاص في دول المجلس، وأهمية تعظيم دوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية المشتركة.

كما عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة اجتماعين ثنائيين مع وزير النفط الكويتي صادق الرومي، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، وناقش الاجتماعان فرص تطوير التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين.

تضمنت زيارة لقاءً مع المدير العام للهيئة العامة للصناعة شملان الجحيدلي، عُقد بمقر الهيئة، وتناول سبل التعاون الصناعي بين البلدين، إضافة إلى جولة في عدد من المنشآت الصناعية الكويتية الرائدة، شملت شركة الألبان الكويتية الدانماركية، والشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، حيث اطَّلع على تقنياتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، وناقش فرص توسعها في السعودية، واستعرض الممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة للمستثمرين.

شهد بن سلمة بحضور قادة الصناعة في دول الخليج افتتاح المعرض الصناعي الخليجي بنسخته الثالثة، وتفقَّد أجنحة المصانع السعودية المشاركة في المعرض، ومنها شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة، ومصنع مجمع الفداغي، كما كُرم عدد من المصانع السعودية الفائزة بجائزة التميز الخليجي 2025، وهي شركة إسماعيل أبو داود بروكتر آند جامبل المحدودة، وشركة بن زقر يونيليفر المحدودة، ومصنع رويا للمنتجات الغذائية.

وعقدت على هامش المعرض جلسة حوارية بعنوان "توطين الصناعة في دول مجلس التعاون نحو أمنٍ مستدام" شارك فيها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتمكين الصناعي البدر فودة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها منظومة الصناعة السعودية للإسهام في توطين الصناعات الواعدة.