تُجسّد درة العروس حضورها المتنامي كوجهة بحرية رائدة على ساحل البحر الأحمر، من خلال مشاركتها كراعٍ رئيسي في منتدى TOURISE 2025، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، تحت شعار "الخطوة الكبرى إلى الأمام"، وبرعاية وزارة السياحة.

ويُعد المنتدى منصة وطنية تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار ورواد الأعمال في قطاعات السياحة والاستثمار والتقنية، بهدف تعزيز الابتكار وبناء مستقبل سياحي مستدام ومزدهر في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام درة العروس - أول مدينة سياحية على شاطئ البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية- بدعم تطور القطاع السياحي في المملكة، وانسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي، من خلال تطوير وجهات نوعية تُثري تجربة الزوار وتواكب التوجهات العالمية في أنماط الضيافة والمعيشة.

وتُمثل رعاية درة العروس للمنتدى الذي يُعد المنصة الأولى في العالم التي تعمل على رسم أفاق جديدة للسياحة العالمية، امتداداً لرؤية الوجهة في "المشاركة الفاعلة في تطوير الحوار السياحي الوطني"، وتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المعرفية والابتكارية الدولية.

وتُعد درة العروس إحدى أقدم وأهم الوجهات السياحية المتكاملة في المملكة، حيث تمتد على أكثر من 40 كيلومتراً من الواجهة البحرية في جدة، وتتميز بمزيج فريد يجمع بين الجمال الطبيعي، والمعيشة العصرية، والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلًا عن كونها الوجهة الوحيدة على ساحل البحر الأحمر التي تمنح الزوار فرصة امتلاك منازل على البحر بشواطئ خاصة، في نموذج متفرد يجسّد مفهوم الحياة الساحلية الحديثة في المملكة.

وتسعى درة العروس من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على مشاريعها التطويرية المستقبلية، التي تشمل توسعة المرسى البحري، واستحداث فنادق ومناطق عامة وأنشطة ترفيهية جديدة تُعزز من جاذبية جدة كعاصمة للسياحة على البحر الأحمر، لتواصل بذلك ترسيخ مكانتها كوجهة بحرية نابضة بالحياة وركيزة أساسية في مستقبل السياحة السعودية.

وفي سياق متصل، تشارك شركة كور لايف – أحد المنتجعات الفاخرة التابعة لدُرّة العروس - في المنتدى، عبر عرض تجاربها في قطاع الضيافة الفاخرة ونمط الحياة المتكامل، الذي يركز على الرفاهية وجودة الحياة وتعزيز تجربة الضيوف، بما يعكس طموح المملكة في أن تصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

يذكر أن النسخة الجديدة من منتدى TOURISE ، يسعى إلى إحداث تحول حقيقي في التفكير حول مستقبل السياحة العالمية، إذ يجمع بين الرؤية الطموحة والابتكار المسؤول لتشكيل ملامح قطاع أكثر ذكاءً وإنسانية واستدامة، ومن خلال محاوره الخمسة، سيسهم في صناعة مبادرات مؤثرة تُسهم في إعادة تعريف تجربة السفر، وتعزيز دور السياحة بوصفها جسرًا للتقارب الثقافي، ومحركًا للنمو الاقتصادي، ومنصة لتكامل الإنسان والتقنية في خدمة العالم.

