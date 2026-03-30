الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
الأخبار

دراية المالية الوسيط المالي الأكبر في المملكة من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025

الاثنين 30 مارس 2026 16:40 |2 دقائق قراءة
تصدرت شركة دراية المالية مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025م، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال سعودي، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال سعودي في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال سعودي في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13% من إجمالي التداولات. ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية الأستاذ محمد الشماسي، إن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025، يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها وخدماتها ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول وتعزيز بنيتها التقنية وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: "يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة دراية في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والعالمية".

ومن المتوقع أن تواصل "دراية المالية" ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودي، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأمريكي، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة جاذبية المنصة، كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودي والأمريكي بكل سلاسة.

وتعَد دراية المالية واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتداول وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة واستراتيجيات استثمار مدروسة، تعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.

