خبراء سعوديون يبحثون مخاطر الاحتيال المالي

بحث خبراء سعوديون مخاطر الاحتيال المالي، في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الرقمي، وآليات المصارف للتعامل السريع مع البلاغات والحالات المشبوهة.

جاء ذلك خلال جلسة نظّمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" السعودي الثلاثاء الماضي في منصة "ذا استيج" بالرياض، بعنوان "دور التوعية المالية في الحد من مخاطر الاحتيال المالي"، بهدف بناء وعي مالي يعزز من حماية الأفراد.

قدّم الجلسة مدير المركز عبدالعزيز الناصر، واستضافت الأمين العام لـلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية رابعة الشميسي، والخبير التقني المهندس سعد الجابر في حضور عدد من المختصين والمهتمين.

واستعرضت الجلسة أبرز جهود التوعية من مخاطر الاحتيال المالي، في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الرقمي وتزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والإعلام والأسرة والمجتمع.

تناولت رابعة الشميسي خلال مشاركتها بالجلسة، دور البنوك السعودية في رفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء، والتقنيات المستخدمة لرصد عمليات الاحتيال المالي مبكراً، إضافة إلى آليات المصارف للتعامل السريع مع البلاغات والحالات المشبوهة.

كما سلطت الضوء على الحملات التوعوية التي تنفذها البنوك السعودية خلال المواسم التي تزداد فيها محاولات الاحتيال المالي مثل رمضان والحج والأعياد، مؤكدة أهمية دور الأسرة والمجتمع في حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاحتيال المالي.

من جانبه، ناقش المهندس سعد الجابر خلال الجلسة المعرفية، دور الإعلام والمؤثرين في دعم جهود التوعية المالية والتحذير من مخاطر وأساليب الاحتيال، وأهمية توظيف المنصات الرقمية لنشر الرسائل التوعوية والتحذير من أساليب الاحتيال المالي الحديثة.

كما تطرق إلى مسؤولية الإعلام في تعزيز التفكير النقدي لدى الأسرة، خاصة مع انتشار الإعلانات الرقمية والعروض الوهمية عبر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى التحقق من الروابط والعروض قبل التفاعل معها أو إتمام عمليات الشراء الإلكتروني.

يُذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" يُعد إحدى مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز المعرفة الاقتصادية عبر برامج نوعية وشراكات تسهم في نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة.