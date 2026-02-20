الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بـ 70 مليون ريال

«واس»
«واس» من الرياض
الجمعة 20 فبراير 2026 22:31 |1 دقائق قراءة
خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بـ 70 مليون ريال


قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في نسختها السادسة، التي انطلقت مساء اليوم، وذلك بواقع 40 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين، و30 مليون ريال من ولي العهد.

يأتي هذان التبرعان امتدادًا للدعم السخي غير المحدود من القيادة للعمل الخيري في السعودية، والحث عليه ومنها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان"، وذلك مُنذ انطلاقتها 2021 وحتى اليوم، حيث تحظى بموثوقية وشفافية عاليتين في استقبال وإيصال التبرعات إلى مستحقيها بطرق تقنية عالية الدقة تضمن يسر وسهولة عمليات التبرع بما يكفل دعم قيم الترابط المجتمعي خاصة في شهر رمضان.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية طيلة مدة الحملة خلال شهر رمضان المبارك.

