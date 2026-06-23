أنهت حديقة الملك سلمان في السعودية، أعمال محطة تبريد المناطق، لتوفير تبريد مركزي للمباني عبر شبكة أنابيب متطورة، إذ تحل المحطة محل 500 وحدة تكييف فردية، بحسب إعلان للحديقة اليوم.

وتُعدّ حديقة الملك سلمان ركيزة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء مجتمع صحي وحيوي يوازن بين متطلبات التنمية وجودة الحياة.

وتمتد على مساحة شاسعة تبلغ 17.2 كيلو متر مربع، لتقدم منظومة متكاملة من المرافق والأنشطة التي تغطي مجالات الثقافة والفنون والترفيه والرياضة، إضافة إلى مجمعات تجارية وسكنية.

ومن خلال هذا التكامل بين الطبيعة والتقنية، تواصل الحديقة مسيرتها بصفتها أحد أكثر مشاريع التطوير الحضري طموحا، لتقدم نموذجا يجمع جودة الحياة وكفاءة الموارد.

وتعمل الحديقة وفق أنظمة تشغيلية متقدمة، بنهج تشغيلي موحد يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تكامل الخدمات، إضافة إلى الاستفادة القصوى من موارد الطاقة وتوظيفها بشكل مثالي.

وصُممت أنظمة التبريد فائقة الكفاءة لتلبي الطلب المتزايد في المشاريع الضخمة، مدعومة بأنظمة رقابة ذكية، تعمل على دمج أنظمة تحكم متطورة لمراقبة الأداء التشغيلي ورفع كفاة التشغيل واستدامة العمليات.

وتحظى أنظمة محطة التبريد بقدرتها على استبدال مئات وحدات التكييف بنظام مركزي موحد، إضافة إلى الاستدامة في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الأهداف البيئية للمشروع.

وتعمل المحطة كمنظومة مركزية مبتكرة لتبريد المياه المستخدمة في تكييف الهواء وضخها عبر شبكة أنابيب تغذي المباني؛ الأمر الذي يوفر كفاءة تشغيلية عالية، ويقلص معدلات استهلاك الطاقة الإجمالي وخفض تكاليف التشغيل وتبسيط عمليات الصيانة.