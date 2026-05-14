حديقة الملك سلمان : اكتمال أعمال تركيب الحوائط المساندة بـ 122.5 ألف طن أحجار محلية

أعلنت حديقة الملك سلمان اكتمال أعمال تركيب الحوائط المساندة التي تشكل تضاريس حديقة الملك سلمان والبالغ طولها 17 كم، والمكونة من 122.500 ألف طن من الأحجار المحلية حيث تسهم الحوائط في تثبيت التربة ودعم تكوين الأودية والهضاب داخل الحديقة.

وتصنف حديقة الملك سلمان أحد أكبر الحدائق الحضرية في العالم بمساحة 17.2 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط قلب العاصمة السعودية الرياض كواحدة من أضخم مشاريع التطوير، حيث تتصل بأهم الطرق الرئيسية، إضافة إلى محطات القطار والحافلات، وتهدف لتعزيز جودة الحياة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وستقدم حديقة الملك سلمان، تجربة نابضة بالحياة لسكان الرياض من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية، والثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية، عبر إيجاد مجتمع حيوي، ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية جاذبة ومفعمة بالسعادة، إضافة إلى تعزيز التصنيف العالمي للرياض لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن الصالحة للعيش في العالم".

وأطلق خادم الحرمين الشريفين، مشروع حديقة الملك سلمان في 2019، لتصبح "الرئة الخضراء" للعاصمة، وستكون أكبر حديقة مدن في العالم.

وتقع الحديقة في مركز محوري بالرياض، يسهل الوصول إليها، ومن المقرر أن تصبح مركزا عالميا للثقافة والفنون والطبيعة حيث ستوفر الحديقة مساحات خضراء ممتدة، كما تضم مرافق رياضية متنوّعة، وأماكن ثقافية وترفيهية مميزة، بما في ذلك المجمع الملكي للفنون، الذي سيضم المسرح الوطني وغيرها من نقاط الجذب الثقافية والسياحية الرئيسية الأخرى.