الخميس, 12 مارس 2026 | 23 رَمَضَان 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.04
(-4.48%) -0.33
مجموعة تداول السعودية القابضة140
(-0.28%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين128
(-0.23%) -0.30
شركة الخدمات التجارية العربية111.1
(0.36%) 0.40
شركة دراية المالية5.17
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.96
(-1.08%) -0.38
البنك العربي الوطني20.76
(-1.14%) -0.24
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.54
(2.20%) 0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.21
(-1.10%) -0.18
بنك البلاد26.24
(-2.02%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل10.23
(-1.73%) -0.18
شركة المنجم للأغذية49.16
(0.33%) 0.16
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.85
(0.61%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية137.3
(1.33%) 1.80
شركة الحمادي القابضة25.94
(0.54%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.15%) 0.14
أرامكو السعودية26.86
(-1.10%) -0.30
شركة الأميانت العربية السعودية13.02
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي40.42
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(0.25%) 0.08
الأخبار

جوجل توسّع إتاحة أداة “كانفاس” في جيميني

بلومبرغ
الأحد 8 مارس 2026 10:49 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
وسّعت جوجل نطاق الوصول إلى أداة “كانفاس” ضمن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، لتصبح متاحة لجميع مستخدمي محرك بحث جوجل في وضع الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، بعد أن كانت متوفرة سابقًا بشكل محدود ضمن تجارب مختبرات جوجل.

منصة لتنظيم المشاريع والبحث

صُممت أداة كانفاس لمساعدة المستخدمين على تنظيم أفكارهم وتخطيط مشاريعهم أو التعمق في عمليات البحث. وأوضحت جوجل في منشور على مدونتها أن الميزة تتيح الآن كتابة مسودات المستندات وإنشاء أدوات مخصصة مباشرة داخل محرك البحث.

استخدام الأداة لإنجاز مهام متعددة

إنشاء أدلة دراسية عبر تحميل ملاحظات المحاضرات ومصادر أخرى

تحويل التقارير البحثية إلى صفحات ويب أو اختبارات أو ملخصات صوتية

تطوير مشاريع برمجية أو تطبيقات بسيطة انطلاقًا من فكرة يصفها المستخدم

تحويل الأفكار إلى تطبيقات

تتيح كانفاس للمستخدمين وصف فكرة ما، ليقوم النظام بتوليد الكود البرمجي اللازم لتحويلها إلى تطبيق أو لعبة قابلة للمشاركة. كما يمكن استخدامها لتحسين مسودات الكتابة الإبداعية وتلقي ملاحظات فورية حول المشاريع.

وتتشابه بعض وظائف الأداة مع منصة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى جوجل NotebookLM، التي تركز على تحليل الوثائق وتوليد ملخصات ومحتوى تفاعلي منها.

قدرات متقدمة لمشتركي جوجل AI

الأداة متاحة أيضًا ضمن نموذج جيميني لمشتركي خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة من جوجل، مثل Google AI Pro وGoogle AI Ultra، حيث يمكنهم الوصول إلى أحدث إصدارات جيميني التي تدعم نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، ما يسمح بالتعامل مع مشاريع برمجية أو وثائق كبيرة ومعقدة.

تعزيز حضور جوجل في سباق الذكاء الاصطناعي

توسيع إتاحة كانفاس عبر محرك البحث يمنح جوجل ميزة تنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح لها تقديم أدواتها الجديدة مباشرة لمليارات المستخدمين الذين يعتمدون على البحث يوميًا.

ولاستخدام الأداة، يمكن للمستخدم اختيار خيار “Canvas” من قائمة الأدوات (+) أثناء تفعيل وضع الذكاء الاصطناعي، ثم وصف ما يرغب في إنشائه. بعد ذلك تفتح لوحة جانبية تسمح بجمع المعلومات من الويب ومن مخطط المعرفة الخاص بجوجل، مع إمكانية اختبار التطبيقات أو النماذج الأولية ومراجعة الكود وتحسين الأداء عبر المحادثة مع جيميني.

