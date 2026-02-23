جميل للسيارات - إيطاليا وزيكر تعلنان عن إطلاق سيارات العلامة الكهربائية الفاخرة في إيطاليا

أعلنت جميل للسيارات – إيطاليا، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المُفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن تعاونها مع زيكر لإطلاق العلامة رسمياً في السوق الإيطالية. وتعد زيكر علامة عالمية متخصصة بالسيارات الكهربائية الفاخرة والتابعة لمجموعة جيلي أوتو، وتتميز سياراتها بمزيج فريد يجمع بين عناصر التصميم الأوروبي، والتكنولوجيا الرائدة، وحرفيّة الصناعة والأداء الاستثنائي.

ويمثّل دخول زيكر إلى السوق الإيطالية خطوة استراتيجية في ضوء مسيرة توسّعها في أوروبا، فقد نجحت في تأسيس حضور قويّ في أسواق شمال ووسط أوروبا. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة زيكر بوصفها علامة بارزة في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة.

ويجري تصميم جميع طرازات زيكر في مركز التصميم العالمي التابع لها في غوتنبرغ بالسويد، بالاعتماد على بنية التجربة المستدامة (SEA) التي طوّرتها جيلي، والتي تقدم للعملاء سيارات فاخرة تتميز بأعلى قيمة مقابل السعر.

وسيتمكّن العملاء في إيطاليا من الاختيار بين جميع طرازات زيكر الكهربائية، المصممة لتلبية مختلف احتياجات التنقل، بما في ذلك التنقل التنقل اليومي أو الرحلات الطويلة. وتشتمل مجموعة الطرازات المُتاحة على: سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم زيكر 7 إكس، وزيكر 001 شوتنج بريك، وسيارة الدفع الرباعي صغيرة الحجم زيكر إكس، بالإضافة إلى طراز زيكر 7 جي تي الجديد كلياً. ومن المقرر البدء باستقبال طلبات الحجز على هذه الطرازات في 19 فبراير 2026، على أن يتم تسليم السيارات للعملاء وافتتاح مراكز البيع في ربيع عام 2026.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لوثر شوبيت، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى زيكر أوروبا: "تُعد إيطاليا إحدى أهم الأسواق ضمن استراتيجيتنا للتوسع في أوروبا، وقد حرصنا على التوسع إليها بالتزامن مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الفاخرة هناك، مدفوعاً بالاستثمارات المتواصلة لتطوير البنية التحتية للشحن. ونطمح من خلال تعاوننا إلى توفير سيارات زيكر المتميزة للعملاء، والإسهام في دفع مسيرة التطور في مجال التنقل الكهربائي في إيطاليا".

وستتولى جميل للسيارات – إيطاليا تمثيل علامة زيكر في الدولة. وتتميز جميل للسيارات – إيطاليا بخبراتها التشغيلية الواسعة، وتمثّل العديد من العلامات الأخرى التابعة لجيلي. ويعتزم الطرفان إنشاء شبكة متخصصة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، تشتمل على صالات للعرض ونقاط تواصل متطورة تعكس المكانة المتميزة لعلامة زيكر، وتوفر الدعم للعملاء في كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، بدايةً من استكشاف السيارة وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع.

ومن جانبه، قال ماركو سانتوتشي، المدير العام لجميل للسيارات – إيطاليا: "نعمل مع زيكر على توفير سيارات رائدة ذات تنافسية عالية ومصممة في أوروبا، تتمحور حول الاحتياجات الفعلية للعملاء، والمتمثلة في قوة الأداء والابتكار والتجربة عالية الجودة. وتمحور هدفنا حول تأسيس حضور قوي للعلامة في إيطاليا، بالاعتماد على نموذج التوزيع عالي الكفاءة ورؤيتنا الواضحة في السوق".

تتولى جميل للسيارات تمثيل مجموعة واسعة من العلامات الرائدة عالمياً للسيارات التجارية والخاصة، وتعمل في أكثر من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويمثّل التعاون مع زيكر إنجازاً جديداً يندرج في إطار جهود جميل للسيارات الرامية إلى التوسع في الأسواق الدولية وتوظيف الابتكار لرسم ملامح مستقبل التنقل.

