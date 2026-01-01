وقعت جمعية حماية المستثمرين الأفراد وشركة بروفيشنال فريموركس، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في توظيف الحلول التقنية لدعم ملفات ومبادرات تعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات سوق الأوراق المالية، من خلال محرك “عوض” الذي طورته الشركة، بحسب بيان اليوم.

ويعد محرك “عوض” منصة تقنية متخصصة لتنظيم ومعالجة وتوزيع التعويضات المرتبطة بمخالفات سوق الأوراق المالية، ويهدف إلى دعم كفاءة معالجة ملفات التعويض من خلال منهجية تقنية قابلة للتطبيق في البرامج والمبادرات ذات الصلة بحقوق المستثمرين.

وتهدف المذكرة إلى دراسة فرص الاستفادة من محرك “عوض” في المبادرات والملفات المرتبطة بحماية المستثمرين الأفراد، وتعزيز التعاون في التوعية والتواصل المؤسسي، وإقامة ورش العمل والعروض التعريفية.

وذلك إلى جانب إتاحة إمكانية إحالة بعض الملفات أو المبادرات ذات الصلة إلى الشركة لدراستها وتشغيلها عبر المحرك، وذلك وفق ما يراه الطرفان مناسبًا ووفق الأنظمة ذات العلاقة. ‎

وتأتي هذه المذكرة في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير الحلول التقنية المتخصصة في القطاع المالي، وبما يسهم في تعزيز كفاءة معالجة ملفات التعويض ودعم حقوق المستثمرين من خلال أدوات رقمية متقدمة.