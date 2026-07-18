كرم ملتقى الوساطة العقارية الثالث، صحيفة الاقتصادية، بجائزة الوعي العقاري نظير إسهاماتها في تعزيز الوعي وإثراء المحتوى العقاري في السعودية.

وأكد منظمو الملتقى، أن "الاقتصادية" أسهمت من خلال التقارير العقارية، في أثر مهني ومعرفي يرسخ الوعي العقاري ويعزز وصول المعلومة العقارية الموثوقة إلى المتعاملين.

وذلك إلى جانب الدور الإعلامي الذي تضطلع به الصحيفة في نقل المستجدات العقارية وتحليلها، وإبراز الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، بما يدعم مستهدفات القطاع العقاري وتعزيز التنمية العمرانية والاستثمارية المستدامة.

أضاف المنظمون، أن "الاقتصادية" لعبت دورا بارزا في دعم القطاع العقاري عبر تغطياتها المتخصصة وتحليلاتها المستندة إلى البيانات، ما أسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقافة الاستثمار العقاري لدى الأفراد والمستثمرين.

يذكر أن الملتقى شهد مناقشة أبرز التحديات والفرص في سوق الوساطة العقارية، إضافة إلى استعراض المبادرات الهادفة إلى تطوير المهنة ورفع كفاءة الممارسين.