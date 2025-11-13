الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

يتواصل التعاون بين السعودية وإيطاليا في مجالي: الحماية المدنية وإدارة الكوارث، في خطوة تعزز الشراكة التي رسختها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى العاصمة السعودية الرياض في يناير الماضي.

وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام مشترك بموضوعات التنبؤ والوقاية من المخاطر، ومساعدة السكان، وإدارة الفعاليات الكبرى، والتي نوقشت خلال اجتماعات سابقة جرت في السعودية خلال يونيو الماضي بين قيادات الإدارتين.

وفي تطور عملي للتعاون، شارك وفد سعودي برئاسة مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج في تمرين لمحاكاة مخاطر البراكين نظمته إدارة الحماية المدنية الإيطالية في منطقة كامبي فليجري في مقاطعة نابولي الإيطالية، حيث تابع الوفد أنشطة الإخلاء الميدانية وعمليات الاستجابة للطوارئ.

كما اطلع الوفد على أعمال إدارة الحماية المدنية في العاصمة روما، وزار المحطة البحرية في نابولي لمعاينة الإجراءات التشغيلية في مواقع الطوارئ.

وأكد السفير الإيطالي لدى الرياض كارلو بالدوتشي أن الزيارة تمثل امتدادًا للجولة التي قام بها رئيس إدارة الحماية المدنية الإيطالية إلى الرياض قبل أشهر، مشيرًا إلى تقدير السعودية العالي للخبرات الإيطالية، وسعي الجانبين إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الحماية المدنية بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.