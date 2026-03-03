أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء تنفيذ المجموعة الرابعة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض، بميزانية تبلغ 9.8 مليار ريال، بحسب بيان اليوم.

وتشمل المجموعة 4 مشاريع تمتد على 40 كيلومترا من الطرق، وطاقة استيعابية 950 ألف مركبة يوميا، دعما لشبكة طرق أكثر انسيابية.

التطوير تضمن 40 كيلومترا إجمالي الأطوال و33 إجمالي الجسور و14 تقاطعا رئيسيا و5 أنفاق و6 جسور مشاة.

وعن الطرق المشمولة بالتطوير، شملت طريق الشمال - خريص - جابر ابتداء من تقاطعه مع طريق الشمال شمالا حتى تقاطعه مع طريق خريص جنوبا، بطول 12 كيلومترا.

وذلك إلى جانب طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز ابتداء من جسر وادي حنيفة شرقاً وحتى التقائه مع الطريق الدائري الغربي غربا، بطول 6 كيلومترات.

كما تضمنت طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ابتداء من تقاطعه مع طريق مكة المكرمة شرقاً مروراً بحي الرفيعة ووادي حنيفة حتى تقاطعه مع طريق العريجاء، بطول 9 كيلومترات.

وأخيرا طريق نجم الدين الأيوبي، ابتداء من تقاطعه مع طريق جدة حتى شارع حمزة بن عبدالمطلب، بطول 13 كيلومترا.