تشكيل إدارة جديدة لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي بمشاركة رؤساء شركات عالمية كبرى

شكل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، اليوم، مجلس إدارته الجديد والموسع، الذي يضم نخبة من أبرز قادة الشركات العالمية في قطاعات المال والطاقة والتقنية والسياحة والدفاع والبنية التحتية والصناعات المتقدمة، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، ودعم نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويتولى رئاسة المجلس بشكل مشترك كل من رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان لبنى العليان، ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جين فريزر.

ويضم المجلس الجديد قيادات بارزة من شركات ومؤسسات عالمية كبرى، بما يعكس الدور المتجدد للمجلس في تعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، والاستفادة من الخبرات الدولية في القطاعات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي.

قيادات أمريكية بارزة

يضم مجلس الإدارة من الجانب الأمريكي عددًا من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيسة الاستثمار في ألفابت وجوجل روث بورات، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا براين موينيهان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل بريندان بيكتل، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو تشاك روبنز، والرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا جيمس كوينسي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كولجيت-بالموليف نويل والاس.

كما يضم المجلس الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز إد باستيان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو جيم فيترلينج، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، والرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون جيني جونسون، والرئيس التنفيذي لشركة هيلتون كريس ناسيتا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل فيمال كابور، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جيمس تايكليت.

تمثيل سعودي من القطاعات الإستراتيجية

من الجانب السعودي، يضم المجلس عددًا من القيادات في القطاعات المحورية المرتبطة بالتحول الاقتصادي في السعودية، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Humain طارق أمين، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية والعضو المنتدب لشركة تطوير العلا جون باجانو، والرئيس التنفيذي لشركة صفناد كمال باحمدان، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، ورئيس شركة صناعات، الزامل سابقًا، عبدالله الزامل.

ويحتفظ المجلس كذلك بعدد من أعضائه القدامى، من بينهم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، والرئيس التنفيذي لشركة التركي القابضة رامي التركي، والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب.

تأكيد عمق الشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن

أكدت رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان لبنى العليان أن تشكيل المجلس يُظهر عمق ونضج العلاقة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، معربةً عن تطلعها إلى تحويل الشراكة إلى تعاون ملموس يحقق قيمة طويلة الأمد لاقتصاد البلدين.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جين فريزر: “إن مستوى القيادات المنضمة إلى مجلس الإدارة يعكس الزخم الكبير الذي تشهده الشراكة التجارية بين السعودية وأمريكا”، مشيرةً إلى أن المرحلة تمثل نقطة تحول مهمة في عمل المجلس لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم النمو المشترك طويل المدى.

مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن مجلس الإدارة الجديد يمثل توافقًا استثنائيًا للقيادات العالمية في لحظة محورية من العلاقات الثنائية، وبما ينسجم مع الدور المتجدد والمعاد تصوره للمجلس في الشراكة السعودية الأمريكية.

وأشار إلى أن الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس في المجالات الحيوية لكلا الاقتصادين ستسهم في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين بصورة غير مسبوقة، مؤكدًا أن المجلس يتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل.

تعزيز دور القطاع الخاص

يأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة نموًا متسارعًا، إذ يسعى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، من خلال مهمته المطورة، إلى تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية لقيادة القطاع الخاص، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات السعودية والأمريكية، وتمكين الشراكات الإستراتيجية، ودعم نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويُعد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي المنتدى الرئيس للتعاون التجاري بين الرياض وواشنطن، إذ يعمل على تسهيل الوصول والحوار بين الشركات الأعضاء والمؤسسات وصناع القرار في البلدين، بما يسهم في تعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار المشترك.