أطلقت شركة سعودية المرحلة التجريبية لمصنع جديد متخصص في إنتاج الوجبات الجاهزة والمعقمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث تستهدف تجهيز 100 ألف وجبه في حج 1447 كمرحلة أولى من خططها التوسعية في قطاع الإعاشة، بالشراكة مع شركة ماليزية متخصصة في تقنيات التغذية الحديثة، بحسب ما ذكره لـ" الاقتصادية " الدكتور أحمد سندي رئيس مجلس إدارة شركة إثراء الضيافة القابضة المشغلة للمصنع.

وأوضح سندي على هامش مؤتمر ومعرض الحج في دورته الخامسة ان هذا المشروع يأتي في إطار التوجه نحو الوجبات المعقمة الجاهزة التي تضمن أعلى معايير السلامة الغذائية، من خلال القضاء الكامل على الجراثيم ومنع حالات التسمم الغذائي، مع إمكانية التحكم الدقيق في جودة الوجبات ووزنها وتوقيت تقديمها، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الهدر والوقت خلال موسم الحج.

أردف سندي، عن وجود مصنعين متكاملين أحدهما لإنتاج المخبوزات والآخر لتجهيز الوجبات المعقمة، وقد بدأت بالفعل مرحلة الإنتاج التجريبية.

وحول المشاريع التوسعيه في مشعر عرفات، أردف سندي، أن الشركة نفذت في موسم حج 1445هـ تجربة في مشروع الخيام متعددة الأدوار بعرفات، قبل أن تنتقل إلى مشروع أكبر شمل 62 مبنى في ثماني وحدات بمساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع وتكلفة تفوق 200 مليون ريال.