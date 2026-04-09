تسيير 420 رحلة جوية لنقل الحجاج الهنود عبر 5 شركات طيران لموسم هذا العام

اعتمدت الحكومة الهندية حصة حجاجها لموسم حج 2026 بنحو 172 ألف حاج، عبر تسيير 420 رحلة جوية من خلال 5 شركات طيران سعودية وهندية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" وكيل وزارة شؤون الأقليات في الحكومة الهندية رام سينج.

أوضح سينج، أن نحو 122 ألف حاج سيتولّى رعايتهم برنامج لجنة الحجاج التابعة للحكومة، فيما سيتم تنظيم شؤون نحو 50 ألف حاج عبر شركات حج خاصة.

وأكد أن جميع الترتيبات اللازمة قد أُنجزت، بما في ذلك التعاقد مع 5 شركات طيران لتسيير رحلات الحج، 3 منها سعودية هي: طيران أديل، والخطوط السعودية، وطيران ناس، إلى جانب شركتين هنديتين هما: إير إنديا وأكاسا إيرلاينز.

وأشار إلى أن عمليات التفويج ستنطلق عبر 17 نقطة مغادرة موزعة على مختلف الولايات الهندية، حيث من المقرر تسيير 420 رحلة جوية ابتداءً من 18 أبريل، على أن تبدأ رحلات العودة في 2 يونيو. وشدد على أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير رحلة حج مريحة وآمنة للحجاج الهنود.

وفيما يتعلق بالتحديات، لفت سينج إلى أن بعض شركات الطيران أثارت قضايا تتعلق بارتفاع أسعار وقود الطائرات وتكاليف التشغيل، مبيناً أنه تم توقيع الاتفاقيات مع هذه الشركات قبل 5 إلى 6 أشهر، وأن تلك التحديات نوقشت بشكل موسع مع وزارة الطيران المدني الهندية. وأضاف: "نأمل التوصل إلى حلول مناسبة، مع دراسة التسهيلات المطلوبة، وهذه المسائل لا تزال قيد النقاش وسيتم حسمها قريباً".

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته القنصلية الهندية في جدة لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم شانافاس تشاندامكوزيل الرئيس التنفيذي للجنة الحج الهندية، وصدف تشودري قنصل الحج والتجارة، والإمام مهدي حسين رئيس قسم الشؤون القنصلية وقنصل الإعلام.

من جهته، أكد فهد سوري، القنصل العام الهندي في جدة، أن مستوى التعاون بين الهند والسعودية يشهد تطوراً استثنائياً، خاصة في قطاع الحج، مشيداً بالدعم الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان الالتزام بجميع الجداول الزمنية والإجراءات التنظيمية.

وأشار إلى اكتمال متطلبات التعاقد الإلزامي والانتهاء من إجراءات التأشيرات، مع توقع وصول بعثة الحج الهندية خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تصل أولى الرحلات إلى المدينة المنورة في 18 أبريل. وأعرب عن تطلعه إلى أن يحظى الحجاج بتجربة مميزة تبرز التحسينات المستمرة في مستوى الخدمات.

كما نوه سوري بتكامل الجهود بين مختلف الجهات السعودية، مثمناً دور وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الخارجية، في تقديم الدعم اللازم لإنجاح موسم الحج.

وفي جانب الخدمات، أوضح أن جميع الحجاج الهنود سيتم إيواؤهم في فنادق بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، بما يسهل الوصول إلى الحرم، فيما تم في مكة المكرمة توفير إقامة فندقية لجميع الحجاج، في خطوة تمثل نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. كما ستعمل خدمات النقل على مدار الساعة، مع توسيع شبكة الحافلات وإضافة نقاط توقف جديدة، بما يضمن سهولة التنقل وأداء الشعائر بكل يسر.