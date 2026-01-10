الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
الأخبار

ترمب يدعو إلى وضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10%

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
السبت 10 يناير 2026 19:11 |1 دقائق قراءة
ترمب يدعو إلى وضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10%

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى ​وضع حد ​أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات ‌الائتمان بنسبة 10% لمدة عام واحد، اعتباراً من 20 يناير.

وكتب ترمب على منصة "⁠تروث سوشيال": "اعتباراً ‌من​20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى ⁠وضع حد ‌أقصى لأسعار الفائدة على ⁠بطاقات الائتمان ⁠بنسبة 10% لمدة عام"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترمب: "يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأمريكي".

في المقابل، حذّر القطاع المصرفي الأمريكي من أن خطط الرئيس ترمب لخفض تكاليف البطاقات الائتمانية ستجعل الائتمان أقل توافرا وستلحق ضررا بالمستهلكين والشركات.

وقالت خمس جمعيات تمثّل المصارف الأمريكية إنها تشاطر الرئيس هدفه جعل الأمريكيين "أكثر قدرة على تحمّل" تكاليف الائتمان.

وجاء في بيان مشترك أصدرته الجمعيات مساء الجمعة "في الوقت نفسه، تُبيّن أدلة أن تحديد سقف نسبته 10% على أسعار الفائدة سيجعل الائتمان أقل توافرا وسيكون مدمّرا لملايين الأسر الأمريكية وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على بطاقاتهم الائتمانية".

أضاف البيان "إذا تم تفعيله، لن يؤدي تحديد السقف إلا إلى دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيما وأكثر كلفة".

وصدر البيان عن "أمريكان بنكرز أسوسييشن"و"بنك بوليسي إنستيتيوت" و"كونسيومر بنكرز أسوسييشن" و"فايننشل سيرفيسز فوروم" و"إنديبندنت كوميونيتي بنكرز أوف أمريكا".

التعريفات
البنوكأمريكاترمب
