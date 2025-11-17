قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الدول التي تُجري أعمالاً تجارية مع روسيا سيكون "مقبولاً بالنسبة لي"، في أقوى إشارة منه حتى الآن إلى أنه سيدعم المسعى المستمر منذ أشهر لخنق مصادر تمويل موسكو.

قال ترمب للصحفيين قبل مغادرته فلوريدا أمس عائداً إلى البيت الأبيض: "الجمهوريون يطرحون تشريعاً يتضمن عقوبات مشددة جداً، وما إلى ذلك، على أي دولة تُجري أعمالاً تجارية مع روسيا".

جهود معاقبة روسيا

كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قد قال في أكتوبر الماضي إنه مستعد لطرح التشريع الذي دافع عنه منذ فترة طويلة السيناتور ليندسي غراهام النائب عن ولاية ساوث كارولاينا، والخاص بفرض عقوبات على روسيا، للتصويت، لكنه لا "يريد الالتزام بمهلة نهائية صارمة".

يسمح مشروع القانون لترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات من الدول التي تشتري منتجات الطاقة الروسية ولا تُقدم دعماً نشطاً لأوكرانيا. ويستهدف ذلك تحديداً كبار المستهلكين للطاقة الروسية، مثل الصين والهند.

أضاف ترمب أمس: "قد نضيف إيران إلى ذلك"، دون أن يُقدّم مزيداً من الإيضاح.

سعى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لإقرار تشريع لمعاقبة روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا. كان ترمب متردداً في دعمه بينما حاول جمع الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثات سلام.

لا يُظهر بوتين أي مؤشر على التراجع في حملته العسكرية بعد ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا، في وقت فشل فيه ترمب في التأثير عليه حتى بعد استضافة الزعيم الروسي في قمة بألاسكا.

فيما تُكثف أوكرانيا ضرباتها ضد أهداف نفطية روسية، صعّدت موسكو ضرباتها الجوية على أوكرانيا، وتدفع باتجاه السيطرة على مركز السكك الحديدية في بوكروفسك.