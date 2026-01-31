ترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي الأمريكي يقلب الأسواق

أدى أكبر ارتفاع للدولار منذ مايو إلى تسريع انخفاض أسعار المعادن النفيسة، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اختياره كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنظر إليه على أنه أقل تأييدًا لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير وأكثر قلقًا بشأن التضخم.

مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية، قلص انخفاضه الذي بدأ في يناير. وشهدت سندات الخزانة طويلة الأجل أداءً ضعيفًا. ولم تُبدِ أسواق المال رد فعلٍ يُذكر على الإعلان، بل زاد المتداولون رهاناتهم بشكل طفيف على خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

وأدى انخفاض أسهم السلع والتكنولوجيا إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل مع ذلك أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر.

في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيخلف محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو.

وقد انحاز وارش، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى جانب ترامب في انتخابات 2025 من خلال دعوته العلنية لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع سمعته الراسخة كمتشدد في مكافحة التضخم.

وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يطلب من وارش الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

دورة تيسير نقدي حادة تبدو غير مرجحة

وقال جيسون برايد من شركة جلينميد: "قد تتوقع الأسواق تسارعًا طفيفًا في خفض أسعار الفائدة، لكن دورة تيسير نقدي حادة تبدو غير مرجحة".

من شأن اختيار وارش أن يُسهم في استقرار الدولار إلى حد ما، والحد من مخاطر الضعف الشديد والممتد للعملة الأمريكية، وإن لم يُلغِها تمامًا، وذلك من خلال التصدي لعمليات "خفض قيمة العملة" - وهو ما يُفسر أيضًا الانخفاض الحاد في أسعار الذهب والفضة، وفقًا لكريشنا غوها من شركة إيفركور.

أضاف غوها: "لكننا ننصح بعدم المبالغة في اتباع نهج وارش المتشدد في أسواق الأصول، بل ونرى بعض المخاطر لحدوث تقلبات حادة. فنحن نرى وارش شخصًا عمليًا، وليس متشددًا أيديولوجيًا على غرار محافظي البنوك المركزية المستقلين".

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساسية إلى 3.53%.

بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار أربع نقاط أساسية إلى 4.89%. وارتفع الدولار بنسبة 0.9%. وسجلت عملة البيتكوين أطول سلسلة خسائر شهرية لها منذ حوالي سبع سنوات.

شهد الذهب أكبر انخفاض له منذ عقود، وتراجعت الفضة بشكل حاد بعد صعودها القوي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

الترشيح أكبر من تحول لسياسة نقدية أكثر تشددا

في حين قد يفسر بعض المشاركين في السوق اختيار ترامب لوارش لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أنه تحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، إلا أن هذا التفسير قد يكون "مبسطاً للغاية"، وفقاً لسيما شاه من شركة برينسيبال لإدارة الأصول.

وقالت: "من غير المرجح أن يتم اختياره لولا إشارته إلى استعداده للنظر في خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي هذا العام. إن مصداقيته وخبرته المؤسسية يجب أن تدعم التوقعات بدلاً من أن تقلبها رأساً على عقب."

يشير شاه أيضًا إلى أن خلفيته تُظهر احترامًا كبيرًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعله أقل عرضةً للضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة بشكلٍ حاد عندما لا تستدعي ديناميكيات التضخم ذلك.

وقال شاه: "من شأن هذا الالتزام بالاستقلالية أن يُسهم في الحد من مخاطر عمليات البيع المكثفة على سندات الخزانة طويلة الأجل، ودعم الاستقرار المالي.

وعلى المدى البعيد، يُعزز ترشيح وارش احتمالية استمرارية السياسة النقدية والمصداقية المؤسسية. وبالنسبة للأسواق، فإن هذا الاستقرار أهم بكثير من ردة الفعل المتسرعة التي نشهدها اليوم."

وارش الجسر إلى وول ستريت

بفضل خمس سنوات قضاها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عهد "بن برنانكي"، عُرف وارش بـ"الجسر إلى وول ستريت"، وفقًا لجيفري روتش من شركة LPL Financial.

وقال روتش: "وارش خيارٌ آمن. فهو صريح، ومستعد لإعادة النظر في الأعراف، وليس بالضرورة شخصًا مُطيعًا. وعلى المستثمرين أن يكونوا ممتنين."

يرى إريك تيل، من شركة كوميريكا لإدارة الثروات، أن اختيار وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يهدئ المخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي.

وقال تيل: "تضمنت ترشيحه خبرة سابقة كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكمستثمر. وقد أظهر مرونة في السياسة النقدية في الماضي، ومن المرجح أن يتبنى النهج الأكثر استراتيجية فيما يتعلق بدور مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل".

وخلص تيل إلى أن المزيد من تحرير الأسواق، وتقليص الميزانية العمومية، وخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي في حال استمرار تباطؤ التضخم، من شأنه أن يحفز الاقتصاد والأسواق، بما في ذلك القطاعات الأكثر توجهاً نحو القيمة في السوق، على المدى المتوسط.