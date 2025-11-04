الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

تعيش الولايات المتحدة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه السادس، في وقت يتزايد فيه التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ملايين الأشخاص قد يفقدوا مزايا المساعدات الغذائية، بينما توشك إعانات الرعاية الصحية على الانتهاء، وما زالت المحادثات الجادة بين الحزبين حول كيفية إنهاء هذا الإغلاق قليلة.

الرئيس دونالد ترمب قال يوم الأحد الماضي إنه "لن يرضخ للابتزاز" من قبل الديمقراطيين الذين يطالبون بإجراء مفاوضات لتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة لملايين الأمريكيين، التي ستتوقف بنهاية العام الجاري.

ترمب أكد كذلك في مقابلة أذاعها برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" أنه لن يتفاوض إلا عند إعادة فتح الحكومة.

تعليقات الرئيس الأمريكي تشير إلى أن الإغلاق قد يستمر لبعض الوقت، وهو ما يعرض موظفين فيدراليين، بينهم مراقبو الحركة الجوية، إلى خسارة راوتبهم الإضافية.

أيضا، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان 42 مليون أمريكي ممن يتلقون مساعدات غذائية فيدرالية سيتمكنون من الحصول على هذه المساعدة، بحسب "أسوشيتيد برس".

أسبوع حاسم في عمر الإغلاق الحكومي

يُنظر إلى هذا الأسبوع على أنه حاسم في أزمة الإغلاق الحكومي، إذ يرى مراقبون أن تركيز ترمب على إلغاء قاعدة التعطيل في مجلس الشيوخ قد يشكل مصدر تشتيت لزعيم الأغلبية جون ثيون والجمهوريين، الذين يواصلون مساعيهم لإقناع عدد من الديمقراطيين بالانضمام إليهم لإقرار مشروع القانون وإعادة فتح الحكومة.

يحتاج الجمهوريون إلى 5 أصوات ديمقراطية إضافية لتمرير التشريع. وقال ثيون إن البلاد تحتاج إلى "5 شجعان يضعون مصلحة الأمريكيين فوق الحسابات السياسية".

في المقابل، أشار السيناتور الديمقراطي تيم كين إلى وجود محادثات بين بعض المعتدلين من الحزبين حول تسوية تتضمن إصلاح ملف الرعاية الصحية وضمان عدم تسريح مزيد من الموظفين الفيدراليين. لكنه أكد أن فرص التوصل لاتفاق حقيقي ما زالت غير واضحة.

في حين حثّ الديمقراطيون ترمب والجمهوريين على التفاوض، أبدى الرئيس الأمريكي اهتماما ضئيلا بذلك، ودعا إلى إنهاء عرقلة مجلس الشيوخ بعد رحلة إلى آسيا أثناء إغلاق الحكومة وفقا لمجلة فورتشن.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترمب تحدث مع الجمهوريين حول الأمر، لكنهما جددا تمسكهما بالإبقاء على القاعدة لحماية الحزب من التشريعات اليسارية في المستقبل.

في الوقت نفسه، واصل ترمب مهاجمة الديمقراطيين عبر وسائل الإعلام ما زاد من حدة التوتر السياسي.

إغلاق حكومي أمريكي يكسر الرقم القياسي

يشهد الإغلاق الحكومي الحالي ملامح أزمة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، إذ يُتوقع أن يتجاوز في مدته الإغلاق الذي استمر 35 يومًا بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، والذي انتهى عندما تراجع ترمب آنذاك عن مطالبه المتعلقة بالجدار الحدودي مع المكسيك.

إنهاء الإغلاق السابق حدث بعد تفاقم الفوضى في المطارات الأمريكية وتوقف صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لعدة أسابيع.

في هذا السياق، حذّر وزير النقل شون دافي في مقابلة مع برنامج “This Week” على شبكة "أيه بي سي" من أن الوضع الحالي يسير في الاتجاه نفسه، مشيرا إلى أن عدة مطارات بدأت بالفعل تشهد تأخيرات متزايدة في الرحلات الجوية.

دافي قال: "الأمور بدأت تتدهور، ومن المرجح أن تصبح أسوأ في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن آلاف العاملين في قطاعات النقل الجوي والمطارات يواجهون خيارات قاسية في ظل استمرار الإغلاق.

وبينما أشار إلى أن كثير من الموظفين باتوا أمام قرارات صعبة، فقد تساءل الوزير "هل يضعون الطعام على موائد أطفالهم؟ هل يملأون خزانات سياراتهم بالوقود؟ هل يدفعون إيجارات منازلهم؟ أم يواصلون الذهاب إلى العمل من دون الحصول على رواتبهم؟"

مع تزايد تأخيرات الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، أعلنت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك يوم الأحد أن مطار نيوآرك يعاني من تأخير بسبب "نقص في الموظفين في برج المراقبة"، وأنهم يحدون من وصول الرحلات إلى المطار.

بحسب الإدارة، فإن متوسط مدة ​​التأخير يبلغ نحو ساعتين، بينما تتأخر رحلات لأكثر من 3 ساعات. وتشير ملاحظات تخطيط إدارة الطيران الفيدرالية إلى احتمال توقف كامل للرحلات لاحقًا في حال نقص الموظفين أو زيادة الطلب.

برنامج المساعدة الغذائية يعاني أزمة

تضرر نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية (ٍSNAP) من الإغلاق الحكومي، بعدما خططت وزارة الزراعة لاحتجاز 8 مليارات دولار مخصصة للمدفوعات.

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز اتهم الرئيس دونالد ترمب والجمهوريين بـ "استخدام الجوع كسلاح" قائلاً إن الإدارة وجدت طرقا لتمويل أولويات أخرى خلال الإغلاق لكنها تبطئ صرف مستحقات المساعدة الغذائية رغم أوامر المحكمة.

من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة أخرى لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الإدارة ما زالت تنتظر توجيهات من القضاء، مضيفاً أن "أفضل طريقة لسداد مزايا برنامج المساعدة الغذائية هي أن ينضم 5 ديمقراطيين إلى الحزب الجمهوري ويعيدوا فتح الحكومة".