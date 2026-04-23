تخصيص مدينة متكاملة للسيارات والسكراب في جدة السعودية بمساحة 11 مليون متر مربع

خصصت جدة السعودية مدينة متكاملة للسيارات والسكراب والتشاليح في جنوب المحافظة، على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، في إطار جهودها لإعادة تنظيم الأنشطة المرتبطة بقطاع السيارات، وتحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة.

وبحسب المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ"الاقتصادية"، فإن المشروع يتوزع على جزأين رئيسيين؛ الأول مدينة متكاملة للسيارات تمتد على مساحة تزيد عن 5.5 مليون متر مربع، وتضم منظومة شاملة تشمل وكلاء السيارات، معارض البيع، مراكز الفحص، خدمات التخزين، وقطاع قطع الغيار، إلى جانب مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. أما الجزء الثاني، فيتمثل في مدينة مخصصة للسكراب والتشاليح على مساحة تقارب 4.8 مليون متر مربع، جرى تخصيصها خارج النطاق العمراني للمدينة.

وأوضح البقمي أن مشروع مدينة السيارات تم طرحه للاستثمار عبر إحدى الشركات الوطنية، فيما تتواصل أعمال استكمال البنية التحتية في الموقع، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي، واستيعاب الأنشطة الحالية ضمن بيئة منظمة ومتكاملة.

319 معرضا للسيارات الصغيرة و48 للمعدات الثقيلة

مدينة السيارات الجديدة ستستوعب عددًا كبيرًا من الأنشطة، من بينها 319 معرضًا للسيارات الصغيرة، و48 معرضًا للمعدات الثقيلة، و19 مركزًا لفحص السيارات، و28 ورشة لإصلاح الإطارات، و17 مركزًا لإصلاح الزجاج، إضافة إلى 7 محلات لقطع الغيار و4 مراكز للنقليات. كما تضم منطقة ورش الجوهرة الصناعية نحو 780 ورشة لإصلاح السيارات، موزعة على 53 شارعًا، وتحتوي على مئات المحال المتخصصة في السمكرة والمخارط، إلى جانب محطتي وقود.

وفي سياق متصل، كثّفت الأمانة جهودها الميدانية لإزالة التعديات والمخالفات، خاصة في مخطط الصناعية على طريق الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى تصحيح أوضاع معارض السيارات وإعادة تنظيمها وفق المخطط المعتمد، إلى جانب إزالة التعديات على المرافق العامة والأراضي خارج حدود الملكيات النظامية.

كما تعمل الفرق الرقابية على معالجة مظاهر التشوه البصري في مناطق معارض السيارات الحالية، كحل مرحلي لحين اكتمال مشروع المدينة الجديدة وانتقال الأنشطة إليها. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أوسع تشمل 11 بلدية فرعية، تستهدف تحسين المشهد الحضري في عدد من المحاور الحيوية، وعلى رأسها طريق الأمير محمد بن سلمان.

العمل على تعديل استخدام مخطط الصناعية إلى سكني تجاري

في إطار إعادة تنظيم استخدامات الأراضي، كشفت الأمانة عن العمل على تعديل استخدام مخطط الصناعية من صناعي إلى سكني تجاري، وكذلك تحويل مخطط معارض السيارات إلى استخدام سكني تجاري، بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية ويعزز الاستفادة المثلى من المواقع داخل النطاق العمراني.

وتواصل الأمانة تنفيذ أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية في حي الجوهرة والمناطق المحيطة بمحور الأمير محمد بن سلمان، عبر إزالة المخالفات، وضبط الأنشطة غير النظامية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، بما في ذلك إيقاف الأنشطة غير المرخصة، وإزالة المباني والهناقر المخالفة، ومعالجة التعديات على البنية التحتية.

كما تشمل الإجراءات إشعار المركبات المهجورة والتالفة لنقلها إلى مراكز الإيواء، وإلزام المستودعات والمنشآت النظامية بتحسين واجهاتها بما يتوافق مع الهوية العمرانية المعتمدة، تمهيدًا لإعادة استخدام المواقع وفق المخططات الجديدة.

وأكدت أمانة جدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير المحاور الحيوية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز جودة البيئة العمرانية، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة ومراكز دعم لخدمة المستفيدين خلال مراحل التنفيذ والانتقال.