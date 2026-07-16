احتفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في العاصمة السعودية الرياض بتخريج دفعة العام التدريبي 2025/2026، البالغ عددها 1611 خريجًا وخريجة في تخصصات هندسة وصيانة الطائرات، وذلك بحضور القيادات العسكرية والتنفيذية، وممثلي شركات الطيران والصناعات المرتبطة بها، وبرعاية وزير التعليم يوسف البنيان.

وشهد الحفل تخريج أول دفعة متدربات في تخصص هندسة وصيانة الطائرات، وضمت 48 خريجة، في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية في التخصصات التقنية المتقدمة وتعزز حضورها في قطاع الطيران.

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88 % نسبة التوظيف خلال 6 أشهر من التخرج

حققت الكلية نسبة توظيف بلغت 88% خلال 6 أشهر من التخرج، بما يعكس مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، وجودة المخرجات، وفاعلية الشراكة بين منظومة التدريب والجهات العاملة في قطاع الطيران.

وأكد الرئيس التنفيذي لكليات التميز المهندس أيمن آل عبدالله أن ما تحقق في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة يأتي امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة لقطاعي التعليم والتدريب، وتمكين أبناء وبنات السعودية في التخصصات النوعية والواعدة.

وأوضح أن الكلية خرجت منذ تأسيسها في 2014 أكثر من 10 آلاف خريج، مشيرًا إلى أن نتائج التوظيف تؤكد ارتباط البرامج التدريبية باحتياجات القطاع، وقدرة الخريجين والخريجات على المنافسة في التخصصات الفنية والمهنية، مثمنًا دور الجهات الحكومية والعسكرية وشركات الطيران والصناعة في دعم التدريب وتوفير الفرص الوظيفية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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شراكات مع قطاع الطيران لتعزيز الكفاءات الوطنية

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأول للموارد البشرية والثقافة المؤسسية في طيران الرياض نهار الجهني، خلال كلمته ممثلًا لشركاء الكلية، أهمية التكامل بين مؤسسات التدريب وشركات القطاع في إعداد الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى رعاية طيران الرياض 27 متدربة ضمن أول دفعة نسائية في هندسة وصيانة الطائرات.

وأوضح أن الرعاية تعكس التزام طيران الرياض بالاستثمار في المواهب الوطنية، ودعم تمكين المرأة السعودية في المهن التقنية، وبناء مسارات مهنية مستدامة تلبي احتياجات قطاع الطيران.

وتقدم الكلية برامج تدريبية متخصصة في هياكل الطائرات، والميكانيكا، وإلكترونيات الطيران (Avionics)، وصيانة الطائرات بدون طيار (Unmanned Aircraft)، ضمن بيئة تدريبية تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية وفق متطلبات قطاع الطيران وتعزيز تنافسيته.