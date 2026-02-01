تأهيل 6 تحالفات وشركات لمشروع محطات الخدمة الشاملة في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن أسماء التحالفات والشركات التي تأهلت للمنافسة على مشروع محطة الخدمة الشاملة، لتطوير مرافق الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة الطرق في السعودية، بحسب بيان اليوم.

مشروع محطة الخدمة الشاملة، يستهدف تقديم نموذج متكامل لمحطات الطرق، يجمع بين جودة الخدمات وتنوع المرافق وكفاءة التشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى الراحة والسلامة لمستخدمي الطرق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للطرق في السعودية.

تأتي الخطوة ضمن مستهدفات الهيئة العامة للطرق الرامية إلى تحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز معايير السلامة والجودة وتطوير محطات الخدمة وفق نماذج تشغيلية حديثة، بما يواكب النمو المتسارع في حركة النقل، ويدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يعمل المركز الوطني للتخصيص على تمكين الشراكات مع القطاع الخاص من خلال تصميم وتنفيذ نماذج التخصيص لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية للمشاريع الحكومية.

أوضحت الجهتان أن التحالف الأول يضم شركتي الجري والعيوني، فيما يضم التحالف الثاني شركات الدريس، والجهاز القابضة، وICtas Insaat، بينما اشتمل التحالف الثالث على شركات مركبات، وناقلين، والهباس، وفيولكس، وTECH TRADE GLOBAL.

فيما يضم التحالف الرابع شركتي البحر الأحمر العالمية وبترومين، في حين يتكون التحالف الخامس من شركة ASYAD، ويضم التحالف السادس شركة ساسكو.



