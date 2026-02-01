الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة162.1
(1.82%) 2.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.34
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.12
(-0.18%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.68
(0.60%) 0.16
الأخبار

تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي لتعزيز اندماجهم في سوق العمل

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 17:28 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي لتعزيز اندماجهم في سوق العمل

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية وجمعية دعم التعليم "تعلّم"، اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل مستفيدين من الضمان الاجتماعي، بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال، لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، بحسب بيان اليوم.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الصندوق والجمعية في تمكين الكفاءات الوطنية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، لتمكينهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، وانتقالهم من الاعتماد على الدعم، إلى العمل والاستقلال المالي.

وتم توقيع الاتفاقية، برعاية وحضور المهندس احمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلسي إدارة الصندوق والجمعية، حيث وقعها تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام الصندوق، والدكتور عادل العمري الأمين العام للجمعية الأحد في مقر الوزارة بالرياض.

وسيعمل الصندوق بموجب الاتفاقية، على تغطية كافة تكاليف تدريب المستفيدين، وفق آلية دعم الباحثين عن عمل في مسار التدريب المهني الفني والتخصصي، في عدد من الدبلومات المهنية النوعية والحيوية بسوق العمل، وفي مجالات السلامة والصحة المهنية، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتنظيم وإدارة الفعاليات، والمحاسبة والضرائب، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويسعى الصندوق إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تمكين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتهم في سوق العمل وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في القطاعات الواعدة والنوعية، بما يواكب ديناميكية سوق العمل وتوجهه نحو الاقتصاد المعرفي والمنافسة عالميًا.

فيما تعنى الجمعية بتوفير فرص التعليم، والاستثمار في الشباب من مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المحتاجة لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بسوق العمل.

وأسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين 23,394 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ 21,246 مستفيدًا.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية