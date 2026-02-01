تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي لتعزيز اندماجهم في سوق العمل

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية وجمعية دعم التعليم "تعلّم"، اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل مستفيدين من الضمان الاجتماعي، بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال، لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، بحسب بيان اليوم.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الصندوق والجمعية في تمكين الكفاءات الوطنية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، لتمكينهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، وانتقالهم من الاعتماد على الدعم، إلى العمل والاستقلال المالي.

وتم توقيع الاتفاقية، برعاية وحضور المهندس احمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلسي إدارة الصندوق والجمعية، حيث وقعها تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام الصندوق، والدكتور عادل العمري الأمين العام للجمعية الأحد في مقر الوزارة بالرياض.

وسيعمل الصندوق بموجب الاتفاقية، على تغطية كافة تكاليف تدريب المستفيدين، وفق آلية دعم الباحثين عن عمل في مسار التدريب المهني الفني والتخصصي، في عدد من الدبلومات المهنية النوعية والحيوية بسوق العمل، وفي مجالات السلامة والصحة المهنية، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتنظيم وإدارة الفعاليات، والمحاسبة والضرائب، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويسعى الصندوق إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تمكين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتهم في سوق العمل وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في القطاعات الواعدة والنوعية، بما يواكب ديناميكية سوق العمل وتوجهه نحو الاقتصاد المعرفي والمنافسة عالميًا.

فيما تعنى الجمعية بتوفير فرص التعليم، والاستثمار في الشباب من مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المحتاجة لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بسوق العمل.

وأسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين 23,394 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ 21,246 مستفيدًا.