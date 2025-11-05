مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الـ 36، أصبح عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شاهدا على أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. لكن هذا الرقم القياسي، ليس الأوحد.

شهدت ولاية ترمب الأولى كذلك ثاني أطول الإغلاقات الحكومية، والذي امتد لـ 35 يوما. ويشكل الإغلاقان معا، إلى جانب إغلاق آخر استمر يومين فقط، أطول أيام إغلاق في الولايات المتحدة بـ 73 يوما حتى الآن، مقارنة مع 59 يوما فقط لجميع الإغلاقات الأخرى مجتمعة.

يرجع أول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة إلى عام 1976، وفقا لبحث أجرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

استمر ذلك الإغلاق 10 أيام، لكنه لم يكن إغلاقا بالمفهوم الدارج منذ حكم الرئيس الأسبق رونالد ريجان، إذ لم يؤد إلى تعطل الوكالات الحكومية، وكان يمثل فقط فجوة في التمويل.

ريجان صاحب أطول سلسلة إغلاقات

في عام 1980 صدرت توجيهات بوقف جميع العمليات الطبيعية خلال تعطل التمويل، واستئنافه بعد أن يقر الكونجرس الأمريكي تخصيص أموال لأغراض الإنفاق العام.

منذ 1981، شهدت البلاد 14 إغلاقا، كان أولها في ولاية ريجان، حين أغلقت الحكومة لمدة يومين، في 21-22 نوفمبر من ذلك العام.

ريجان كان صاحب أطول سلسلة إغلاقات في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شهدت رئاسته للبلاد 8 إغلاقات، خلال الفترة من 1981 إلى 1987، وبلغ العدد الإجمالي لأيامها 14 يوما.

بوش وأوباما .. صاحبا الإغلاق الواحد

في ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أغلقت الحكومة الأمريكية مرة واحدة فقط، واستمر الإغلاق 3 أيام، من 6 إلى 8 أكتوبر 1990.

شهدت رئاسة بيل كلينتون إغلاقين، أولهما امتد 5 أيام من 14-18 نوفمبر 1995، والآخر 21 يوما (16 ديسمبر 1995 إلى 5 يناير 1996).

في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، شهدت الولايات المتحدة إغلاقا واحدا، امتد 16 يوما، من 1 إلى 16 أكتوبر 2016.

الولاية الأولى للرئيس ترمب شهدت إغلاقات، أحدهما استمر يومين فقط (20-21 يناير 2018) بينما امتد الثاني 35 يوما (من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019)