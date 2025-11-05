بيعت أراضي سكنية في حي الملقا شمال العاصمة السعودية الرياض، غرب طريق الملك خالد وقرب مشروع المكعب بسعر 8600 ريال للمتر المربع شاملا الضريبة والسعي، بنظام السداد على دفعات، في مزاد شمس الذي نظمته شركة السعدون العقارية، وسط حضور كبير حيث تجاوزت الشيكات المقدمة من المزايدين نحو 100 شيك.

واتجهت شركات المزادات العقارية إلى البيع على الخريطة ضمن توجه جديد بهدف تسويق الأراضي السكنية والتجارية بنظام أكثر مرونة، وفي ذات الوقت يعفي أصحاب الأراضي الخام من رسوم الأراضي.

إيداع الدفعة في حساب ضمان المشروع لحين الانتهاء من تطويره

وقال لـ "الاقتصادية" موسى السعدون الرئيس التنفيذي لشركة السعدون العقارية المسوقة للمزاد، إنه تم ‏بيع أراض سكنية بمساحات تبدأ من 300 متر مربع إلى 8 آلاف متر مربع، بنظام البيع على الخريطة وسداد القيمة على دفعات، حيث يتم إيداع الدفعة في حساب ضمان المشروع لحين الانتهاء من المشروع وتطويره بالكامل في مدة لا تتجاوز 18 شهرا.

القطاع العقاري السعودي يمر بإعادة هيكلة كبيرة بعد قرارات حكومية بتطبيق إجراءات متنوعة لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالرياض، عقب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والإيجارات.

تعديل لوائح رسوم الأراضي البيضاء يضمان التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، مع مراقبة أسعار العقارات في العاصمة

وتمثلت الإجراءات في رفع الإيقاف عن التعاملات العقارية لأراض مختلفة تقع شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.5 كيلومتر مربع، وتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف أرض سكنية سنويا للمواطنين خلال الأعوام الـ5 المقبلة، بسعر أقصى قدره 1500 ريال للمتر المربع، بشروط محددة مسبقا.

وذلك إضافة إلى تعديل لوائح رسوم الأراضي البيضاء، لضمان التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، وتوجيه الهيئة العامة للعقارات والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات في العاصمة.

إقامة مزادين ناجحين في الشرقية والرياض بمبيعات 55 مليون ريال

وفي هذا الإطار كانت وزارة البلديات والإسكان في السعودية أعلنت تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء التي ستطبق في الرياض بهدف تحقيق التوازن في السوق وتحفيز التطوير العقاري، وقسّم النظام الجديد المدينة إلى 5 فئات، تراوح رسوم الأراضي البيضاء فيها بين 0% و10% سنويًا من قيمة الأرض.

وأوضح السعدون أنه يتم دفع نسبة متفق عليها مع المشتري تصل إلى 50%؜ من قيمة الأرض حسب نسبة إنجاز المشروع.

وأكد أن الأسعار اليوم تتجه للتوازن مشيرا إلى أن المزادات العقارية لم تتوقف، وقد يكون البطء فقط في التنفيذ لدى بعض المسوقين، مؤكدا أنه في آخر أسبوعين أقيم مزادين ناجحين في المنطقة الشرقية والرياض بمبيعات تجاوزت 55 مليون ريال.