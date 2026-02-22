"بيت المال" و"سوق الموسم" الملامح الأولى لاقتصاد الدرعية

قال مدير اعتماد هيئة تطوير بوابة الدرعية، فيصل العامر، إن المشروع الوجدوي الخاص بتأسيس الدولة السعودية الأولى أعاد للجزيرة العربية استقرارا افتقدته لأكثر من ألف عام، وحول الدرعية إلى منارة للعلم والمعرفة ومركزا سياسيا واقتصاديا في المنطقة.

جاء ذلك خلال استعراضه لـ"الاقتصادية" الملامح التاريخية والاقتصادية التي شكلت ركائز الدولة منذ انطلاقها عام 1727 ميلادية على يد الإمام محمد بن سعود، وذلك بمناسبة مرور 299 عاما على تأسيس الدولة السعودية الأولى.

العامر قال إن الجانب الاقتصادي كان ظاهرا بوضوح في الدولة السعودية الأولى حيث برز "سوق الموسم" الواقع بين حيي الطريف والبجيري كأكبر مركز تجاري في الجزيرة العربية حينها، وتدفقت إليه القوافل من مختلف الأقطار نتيجة حالة الأمن والاستقرار السياسي.

ودعمت هذه النهضة بوجود "بيت المال" الذي مثل خزينة الدولة لإدارة الموارد والمصرفات، إضافة إلى قصر الضيافة و"حمام الطريف" الذي عكس جودة الحياة من خلال توفير أنظمة المياه الحارة والباردة للزوار والعابرين، ما يؤكد الرفاهية التنظيمية التي شهدتها العاصمة آنذاك، بحسب العامر.

فيما يخص العمارة التاريخية، أوضح أن حي الطريف سيظل شاهدا على العمق العمراني للدولة، حيث انتقل ليكون مركزا للحكم في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد، ويضم 13 قصرا تاريخيا.

ويتصدر هذه القصور، "قصر سلوى" بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع وارتفاع يبلغ 20 مترا، إلى جانب 5 مساجد تاريخية يتقدمها "جامع الطريف"، الذي يعد أكبر المساجد التاريخية مساحة في وسط الجزيرة العربية.

جامع الطريف الموجود داخل حي الطريف التاريخي مسجل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تم إدراج حي الطريف بالدرعية كلها، بما في ذلك الجامع والقصور والمباني الطينية في عام 2010 باعتباره ثاني موقع سعودي بعد موقع الحجر الأثري - مدائن صالح -، ويعد الحي نموذجا للعمارة النجدية وتاريخ الدولة السعودية الأولى.

أما في الجانب الوقفى والاجتماعي، فتبرز "سبالة موضي" كأول وأقدم وقف خيري في تاريخ الدولة السعودية، والتي أمر ببنائها الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود برا بوالدته الأميرة موضي بنت سلطان أبي وهطان، بحسب العامر.

أوضح، أن السبالة صممت لخدمة المجتمع وعابري السبيل والتجار، حيث وفرت لهم المسكن الآمن والمخازن المخصصة للبضائع، لتكون نموذجا مبكرا للتكافل الاجتماعي والنهضة الفكرية والعلمية التي احتضنتها الدرعية.