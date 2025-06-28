"بن داود": لا ضغوط على نموذج التجزئة التقليدي ولا نية للاستحواذ الكامل على فازا الغذائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة ابن داود القابضة المدرجة في السعودية، أحمد بن داود، إن قطاع التجزئة سيظل الركيزة الأساسية لأعمال الشركة، في حين تستهدف التوسع في قطاعات ذات هوامش أعلى لتحسين جودة الأرباح ودعم النمو المستدام.

أضاف خلال اتصال هاتفي مع "الاقتصادية"، أن الشركة تتمتع بحصة سوقية في السعودية تتجاوز 12.5%، مدعومة بشبكة تشغيلية واسعة تضم أكثر من 100 متجر تحت علامتي "الدانوب" و"بن داود".

بشأن صفقة الاستحواذ على فازا الغذائية، ذكر أن الشركة تركز في المرحلة الحالية على تحقيق تكامل تشغيلي فعّال، وتعظيم القيمة من الحصة المستحوذ عليها في الشركة، دون وجود نية مُعلنة في الوقت الراهن لرفع نسبة الملكية إلى 100%.

أشار إلى أن الشركة تحتفظ بمرونة إستراتيجية تتيح لها تقييم مختلف الخيارات المستقبلية وفق معايير مالية دقيقة، وبما يخدم مصالح المساهمين على المدى الطويل.

وكانت الشركة قد أعلنت عبر بيان في تداول، توجها للاستحواذ على 51% من حصص شركة فازا الغذائية في السعودية بقيمة 217.9 مليون ريال.

فيما يتعلق بهيكل تمويل الصفقة، ذكر أنه تم تصميمه ليعكس قوة المركز المالي، حيث يعتمد على مزيج متوازن من الموارد الذاتية والتسهيلات البنكية، مع الالتزام بنهج مالي محافظ يضمن بقاء مستويات المديونية ضمن حدود مدروسة، بما يعزز مرونة السيولة واستدامة الهيكل الرأسمالي.

لفت إلى أن الاستحواذ الجديد يأتي ضمن توجه إستراتيجي لتعزيز الحضور في القطاعات المتخصصة ذات القيمة المضافة، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتحسين مزيج الإيرادات.

ونفى بن داود أن يكون هذا التوجه نتيجة ضغوط على نموذج التجزئة التقليدي، مضيفا أن "الخطوة تعكس تنفيذا منضبطا لإستراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة".

وحول الحفاظ على مستويات الربحية، أوضح أن الشركة تعتمد على التوسع في الأنشطة الأعلى ربحية، إلى جانب تحقيق وفورات الحجم من خلال تكامل المشتريات وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيدعم استدامة الهوامش الربحية.

وتوقع تحقيق وفورات تشغيلية تدريجية على المدى المتوسط، مدفوعة بتوحيد المشتريات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية الحالية، مشيرا إلى أن الأثر المالي لهذه الوفورات سيظهر بشكل أوضح مع تقدم مراحل التكامل.