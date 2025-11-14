الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأخبار

قدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بالتعاون مع 51 جهة تمويلية، 34 مليار ريال لـ7 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة عبر "بوابة التمويل" المعنية بتمويل المنشآت، منذ تأسيسه حتى الأسبوع الأخير من أكتوبر، وفقا لما ذكرة لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي للبنك ياسر الحكمي.

ويعنى بنك المنشآت وهو بنك حكومي، بدعم وتنمية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تسهيل وصول هذه المنشآت إلى التمويل اللازم لنموها وتطورها عبر توفير منتجات وخدمات وحلول تمويلية، كما يعمل على تعزيز إسهام هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي.

البنك يعمل على تطوير بوابة التمويل

الحكمي أوضح أن البنك يعمل على تطوير بوابة التمويل لتصبح منصة وطنية موحدة في تقديم خدمات التمويل  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى سعي البنك لتوقيع اتفاقيات مع أربعة شركاء جدد عبر بوابة التمويل.

ويعمل البنك على ضخ مبالغ مالية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الشركاء من البنوك، إضافة إلى إعداد إستراتيجية لمستهدفات المنظومة لعام 2025-2030، والتنسيق مع صندوق التنمية الوطني على برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن البنك يهدف إلى زيادة عدد الجهات التمويلية الخاصة في البوابة مثل بنوك أو شركات تمويلية وشركات تقنية مالية، وجهات تمويلية حكومية مثل الصناديق التنموية.

وأنشئ البنك بقرار من مجلس الوزراء في فبراير 2021،  كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع الحيوي ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية.

